¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 23 de diciembre

Actuaciones de corales en un certamen navideño

20.00 horas | La Coral Polifónica Follas Novas organiza el XXXIV Certamen de Música Navideña Ciudad de A Coruña.

Palacio de la Ópera

Concierto de alumnos de Ángeles Dorrio

21.00 horas | Dorrio reúne a los estudiantes a los que forma cada año para que disfruten de una de sus pasiones en directo y con público. La entrada tiene un precio de seis euros.

Mardi Gras

Espectáculo infantil ‘Elfos en prácticas’

17.00 horas | Diversión para los más pequeños en Marineda con un espectáculo de Sugarplum Mary. Además, Papá Noel visita el centro comercial para atender las últimas peticiones.

Marineda City

Charla del activista Mohamed Safa

19.30 horas | El oftalmólogo y activista palestino Mohamed Safa, afincado en Galicia desde hace 40 años da una charla que presenta el periodista Ubaldo Cerqueiro.

Asociación Alexandre Bóveda

Concierto solidario de miembros de la OSG

19.00 horas | Actuación de jóvenes intérpretes y profesores de la Orquesta Sinfónica de Galicia junto a Andrés Suárez. Se recaudan fondos para la Asociación Párkinson Galicia-Coruña.

Afundación

Festival de Navidad de Cinderella Ballet

20.30 horas | Cinderella Escuela de Ballet ofrece el Festival de Navidad en el Centro Ágora. Hay entradas en Ataquilla por 6,80 euros.

Ágora

Talleres infantiles que unen robótica y artes

11.00 horas | Son talleres que ofrece la Obra Social de ABANCA, en una jornada de color y magia. Es para niños y niñas de 4 a 10 años.

Afundación