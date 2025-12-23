Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luz verde a los aerogeneradores de InditexSalarios pendientes en el programa de Ocio de Fórum y ÁgoraPrisión provisional para el presunto homicida de RiazorEl Albacete blinda a Riki
instagramlinkedin

Hydn se suma al cartel de Recorda Fest en A Coruña

La artista coruñesa compartirá escenario con Beret, Juan Magán y Taburete, entre otros

Hydn

Hydn / LOC

Ana Carro

A Coruña

La coruñesa Hydn, una de las nuevas voces del pop urbano se suma al Recorda Fest 2026, compartiendo escenario junto a Beret, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal. La organización ha desvelado que "próximamente" se anunciarán nuevas bandas.

Los abonos, con un precio de 50 euros más gastos de gestión, se pueden adquirir en www.recordafest.es.

Reconocida con el Premio Martín Códax da Música 2026 a la Mejor Artista Urbana, Hydn se sitúa como uno de los nombres emergentes más sólidos del panorama musical nacional, redefiniendo desde Galicia la música pop fusionándolo con un imaginario Y2K contemporáneo donde el galenglish funciona como herramienta creativa y seña de identidad.

Tras el éxito de BaddeR, wicKed (2023), hydn afronta ahora una nueva etapa con la mixtape Shinkansen (2026), puente hacia su primer álbum en el que combina raíz galega con la sensibilidad contemporánea del recession pop para situarse entre las voces más singulares de su generación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
  2. Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
  3. A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
  4. Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
  5. David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
  6. El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
  7. Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
  8. Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor

Del Hospital de A Coruña a la compra de un tiburón: estas son las inversiones del Ayuntamiento para 2026

Del Hospital de A Coruña a la compra de un tiburón: estas son las inversiones del Ayuntamiento para 2026

El Ayuntamiento de A Coruña aprueba un presupuesto de 375 millones para 2026, un 1,15% menos

El Ayuntamiento de A Coruña aprueba un presupuesto de 375 millones para 2026, un 1,15% menos

Hydn se suma al cartel de Recorda Fest en A Coruña

De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: "O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena"

De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: "O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena"

La concesionaria del programa de ocio del Fórum y el Ágora de A Coruña debe salarios del curso pasado

La concesionaria del programa de ocio del Fórum y el Ágora de A Coruña debe salarios del curso pasado

Desde 5 patinetes a 3 carritos de bebé: A Coruña dona a entidades sociales los objetos perdidos no reclamados

Desde 5 patinetes a 3 carritos de bebé: A Coruña dona a entidades sociales los objetos perdidos no reclamados

La Fundación Diego González Rivas se alía con una entidad privada para comenzar a operar en España

La Fundación Diego González Rivas se alía con una entidad privada para comenzar a operar en España

Un coche superprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios

Un coche superprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios
Tracking Pixel Contents