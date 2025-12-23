Hydn se suma al cartel de Recorda Fest en A Coruña
La artista coruñesa compartirá escenario con Beret, Juan Magán y Taburete, entre otros
La coruñesa Hydn, una de las nuevas voces del pop urbano se suma al Recorda Fest 2026, compartiendo escenario junto a Beret, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal. La organización ha desvelado que "próximamente" se anunciarán nuevas bandas.
Los abonos, con un precio de 50 euros más gastos de gestión, se pueden adquirir en www.recordafest.es.
Reconocida con el Premio Martín Códax da Música 2026 a la Mejor Artista Urbana, Hydn se sitúa como uno de los nombres emergentes más sólidos del panorama musical nacional, redefiniendo desde Galicia la música pop fusionándolo con un imaginario Y2K contemporáneo donde el galenglish funciona como herramienta creativa y seña de identidad.
Tras el éxito de BaddeR, wicKed (2023), hydn afronta ahora una nueva etapa con la mixtape Shinkansen (2026), puente hacia su primer álbum en el que combina raíz galega con la sensibilidad contemporánea del recession pop para situarse entre las voces más singulares de su generación.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor