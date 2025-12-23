Hydn se suma al cartel de Recorda Fest en A Coruña

La coruñesa Hydn, una de las nuevas voces del pop urbano se suma al Recorda Fest 2026, compartiendo escenario junto a Beret, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal. La organización ha desvelado que "próximamente" se anunciarán nuevas bandas.

Los abonos, con un precio de 50 euros más gastos de gestión, se pueden adquirir en www.recordafest.es.

Reconocida con el Premio Martín Códax da Música 2026 a la Mejor Artista Urbana, Hydn se sitúa como uno de los nombres emergentes más sólidos del panorama musical nacional, redefiniendo desde Galicia la música pop fusionándolo con un imaginario Y2K contemporáneo donde el galenglish funciona como herramienta creativa y seña de identidad.

Tras el éxito de BaddeR, wicKed (2023), hydn afronta ahora una nueva etapa con la mixtape Shinkansen (2026), puente hacia su primer álbum en el que combina raíz galega con la sensibilidad contemporánea del recession pop para situarse entre las voces más singulares de su generación.