La industria eólica, clave para el puerto exterior de A Coruña

La energía eólica tendrá un papel decisivo en el desarrollo del puerto exterior de A Coruña, ya que son ocho las empresas de este sector que han solicitado suelo en punta Langosteira para poner en marcha proyectos de fabricación de componentes para aerogeneradores que se instalarán en el mar. Ferrovial, Navantia, Acciona, Saitec, Esteyco, Amper, Gri Renewable y Cobra son las firmas que pretenden implantarse en la dársena, donde la Autoridad Portuaria les ha reservado ya una superficie de 600.000 metros cuadrados para que puedan instalarse.

La apuesta por Langosteira se explica por las especiales características de esta industria, cuyos productos tienen unas grandes dimensiones que hacen precisas amplias parcelas y que hacen muy complicado su transporte por carretera, por lo que su ubicación junto al mar supone una gran ventaja. La Autoridad Portuaria se había fijado el objetivo de disponer este año de la ordenación de los terrenos en los que se deben instalar las factorías, así como la distribución de las parcelas en las que se asentará cada una de ellas, aunque a punto de concluir 2025, esos documentos todavía no se han presentado.

Convocatoria de ayudas

Para hacer posible estas iniciativas el Puerto coruñés necesita fondos con los que financiar las obras precisas, por lo que anunció que se presentará a la convocatoria de ayudas que concederá el Ministerio para la Transición Ecológica para proyectos de inversión para la adaptación de los puertos al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas. Las bases reguladoras de este programa se publicaron el pasado viernes y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, estima que punta Langosteira «está muy bien posicionada para ser receptora de estos fondos», por sus óptimas características en cuanto a calados, superficie terrestre disponible y lámina de agua abrigada».

La tramitación de los proyectos de empresas fabricantes para ubicarse en el puerto exterior con centros de construcción y ensamblaje de eólica marina es otro de los factores que lleva a Fernández Prado a entender que podrán recibirse esos fondos, que forman parte del programa europeo Next Generation, y en cuyas bases figura que la existencia de ese tipo de proyectos es uno de los criterios clave para su concesión.

Otro de los proyectos eólicos pendientes es el de una plataforma eólica experimental que se situaría en aguas próximas y que promueven la Autoridad Portuaria y Red Eléctrica. La iniciativa carece aún de autorización ambiental del Estado, lo que llevó al director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, a denunciar recientemente en el Parlamento gallego la existencia de «agravios comparativos» con otras comunidades.