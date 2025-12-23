Así recaudará el Concello de A Coruña en 2026: más por IBI e IAE, y menos por obras y multas de tráfico

Los impuestos directos serán un año más la principal vía de financiación del Ayuntamiento, que prevé recaudar en 2025 por este concepto 115,6 millones de euros, 3,25 millones más que la previsión inicial para este año. La estimación de ingresos por la participación municipal en los ingresos del IRPF subirá de 12,7 millones hasta 13,55, mientras que la del IBI pasará de 65 a 67 millones, un 3% más, y la del IAE de 12 a 12,5 millones. El impuesto por obras y construcciones baja un millón y se sitúa en 7,5 millones, el de circulación se mantiene en 11,5 millones y el de incremento del valor de los terrenos urbanos en 7,5 millones.

Los ingresos por tasas y precios públicos municipales sumarán 60,5 millones, según la previsión del proyecto de presupuestos, lo que supone un 4% más. El incremento obedece fundamentalmente, según dictamina el área de Hacienda en su informe, al aumento de la tasa de basura, tras la subida aprobada por el Ayuntamiento para cumplir una directiva europea. Este alza, que será gradual hasta 2029, supondrá un 8,7% más en 2026, de 11,5 a 12,5 millones. Baja un 6,6%, en cambio, la previsión de recaudación por multas de tráfico, que pasará de 7,5 a 7 millones.

El interventor general del Ayuntamiento critica en su informe sobre el presupuesto la falta de concreción y de justificación para previsiones de ingresos como los de la tasa turística —por la que se prevé recaudar 2,5 millones—, la de recogida de basura, la de vados, la de terrazas, la de ocupación de la vía pública, la venta de envases y papel, las multas de tráfico y un sector de las concesiones administrativas.

Los préstamos que el Ayuntamiento solicitará a entidades financieras serán otra importante fuente de financiación, ya que alcanzarán un importe máximo de 40,38 millones de euros, 8,4 millones menos que los presupuestados para 2025. El próximo año hará frente al pago de préstamos de ejercicios anteriores: seis millones para amortizaciones y 3,4 para intereses y comisiones.

El Ayuntamiento recibirá además 1,27 millones de los fondos europeos Next Generation para levantar el edificio de viviendas públicas en Xuxán; 2,7 millones de la Xunta para el centro de salud del mercado de Santa Lucía; 2,9 millones de los fondos europeos Feder para diversas actuaciones; y 1,56 millones del Ministerio de Industria y Turismo para proyectos de rehabilitación del patrimonio histórico, según recoge el informe económico-financiero de las cuentas.

Informe de Intervención

«Acudir a la operación de endeudamiento prevista en el presupuesto de 2026 por un importe superior a la amortización prevista de préstamos del ejercicio supone incumplir la regla fiscal de equilibrio o estabilidad financiera», advierte el interventor municipal en su informe sobre la operación de préstamo que pretende efectuar el Gobierno local el próximo año, ya que considera que podría llegar a producirse un déficit de 21 millones que supondría «el incumplimiento de la obligación legal de no incurrir en inestabilidad presupuestaria o déficit».

Apunta que para hacer frente a ese préstamo habría que abonar cada año 4,5 millones y que los gastos financieros y los intereses tendrían que ser afrontados con recursos propios del Concello, de los que dice que «podrían destinarse a otras políticas públicas o a mejorar o cumplir las existentes».

El funcionario recuerda además que el Concello está sometido a un Plan Económico Financiero por parte de la Xunta que fija para el próximo un objetivo de superávit de 13,83 millones, por lo que destaca que «no existe una consistencia» entre el proyecto presupuestario y el plan de tutela financiera, a cuyos responsables propone consultar sobre las consecuencias de esta disparidad, ya que la normativa vigente no las aclara.

También reprocha el interventor el diseño establecido por el Gobierno local para el presupuesto participativo, al que define como un «proyecto puente» que sea luego modificado con las actuaciones seleccionadas entre las propuestas de la ciudadanía. Según indica, esa práctica «no se ajusta a la correcta práctica presupuestaria» porque «las inversiones que se prevean deben serlo para un fin concreto» y no un «cajón de sastre» que sea variado con modificaciones presupuestarias.

El informe menciona también la eliminación de la delegación realizada este año a la Junta de Gobierno para hacer cambios en las inversiones y subvenciones, lo que evitaba su paso por el pleno y causó fricciones con la oposición, aunque se mantendrá la autorización a la Alcaldía para realizar transferencias de fondos entre diferentes partidas en una misma área de gasto.