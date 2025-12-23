El PP rechaza ampliar el tope de alquiler y el BNG exige aplicarlo

La declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado permitió limitar los precios de los nuevos alquileres, pero algunos dueños coruñeses están evadiendo la medida pasando los pisos al mercado de arrendamiento de temporada, que no tiene topes. El Congreso tramita una norma para eliminar esta laguna, pero está atascada, y el Parlament acaba de incluir esta modalidad en las limitaciones para Cataluña. El Concello no ha realizado declaraciones a este diario sobre la situación en la ciudad, y la oposición discrepa: el PP rechaza extender los topes, y el BNG reclama a la Xunta que actué para que la ley sea efectiva.

El grupo municipal popular considera que la medida es un «fracaso» que restringe la oferta de alquiler, y critica la falta de «seguridad jurídica» que, considera, deriva de la Ley de Vivienda y mantiene pisos vacíos en la ciudad. Incluir el alquiler de temporada en las limitaciones «no soluciona nada» porque muchos propietarios no alquilarán o cobrarán aparte el trastero o garaje para subir los precios en la práctica. El BNG coruñés se remite a las reiteradas protestas de la formación contra la Xunta, a la que acusa de «boicotear» la declaración de zonas tensionadas y reclama que no ponga trabas para aplicar la medida, prevista en la ley. La de A Coruña es la única zona activa en Galicia.