El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda

El Concello de A Coruña distribuirá un total de 136.230 cubos domésticos para la separación de biorresiduos, uno por cada vivienda de la ciudad. La Junta de Gobierno Local aprobó este martes iniciar los trámites para comprar estos pequeños colectores y también la adquisición de bolsas compostables, embudos para la recogida de aceite usado y tarjetas para abrir contenedores de orgánico. El gasto total es de 2,5 millones de euros, que proceden de fondos europeos Next Generation. Según el acuerdo aprobado, todas estas medidas tendrán que implantarse antes del 1 de junio de 2026.

A Coruña deja atrás el modelo húmedo-seco para adaptarse al de cinco contenedores, con un nuevo colector —de color gris— para la fracción resto, es decir, todo aquello que no se puede reciclar. Según la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es necesario priorizar sistemas eficientes para garantizar ratios elevadas de recogida selectiva de calidad. Así, para realizar el cambio, el Concello adquirirá 136.230 cubos domésticos aireados para la recogida del orgánico, que entregará a cada domicilio. Su capacidad será de 10 litros.

Junto a esto prevé repartir también 408.690 rollos de bolsas compostables. El objetivo, según el informe municipal, es «facilitar al usuario la incorporación en el ámbito doméstico de la recogida y separación de la fracción de biorresiduos del resto de residuos». Esta actuación, indica el Ayuntamiento, «está encaminada a conseguir que aumente tanto el índice de captura de los biorresiduos en el contenedor correcto, como a que disminuya al actual porcentaje de impropios», es decir, los materiales que se tiran al contenedor de manera incorrecta. El objetivo es reducir el porcentaje de estos materiales, denominados impropios, a menos del 15% en 2027.

Además, en este plan se incluye la colocación de contenedores orgánicos con cerradura electrónica. Para ello se aprobó el gasto de 626.385 euros para la adquisición de 272.460 tarjetas sin contacto para su apertura. Se repartirán dos por domicilio, aunque se prevé que también se pueda utilizar una aplicación móvil. Se espera que con este sistema de identificación ciudadana «aumente la calidad de la fracción recogida y la ratio de recogida de residuos urbanos».

La Junta de Gobierno Local dio luz verde al procedimiento para la compra de 136.230 embudos reutilizables para la recogida de aceite usado en el domicilio. Esto facilitará al usuario la separación del aceite, evitando su vertido en la alcantarilla y su aprovechamiento posterior.