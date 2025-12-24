Un fogón encendido en la Cocina Económica de A Coruña para 1.600 personas
La Cocina Económica llega en estas fechas a su pico de usuarios, con unas 1.600 raciones diarias en Nochebuena y Navidad. «Los alimentos cada vez son más caros. Solo de pan estamos gastando 6.500 euros al mes», indica su administrador
Los fogones de la Cocina Económica están siempre a pleno rendimiento, pero cuando llega la Navidad tienen que meter una marcha más. El administrador de la entidad, Óscar Castro, calcula que repartirán unas 1.600 raciones diarias en Nochebuena y Navidad. «En los barrios repartimos unas 900 raciones. Con el menú embolsado individual llegaremos a 600 personas. Además, hay gente que viene al comedor, en el que entran 60 personas», detalla.
Mañana, por Navidad, la Cocina Económica celebrará su «tradicional comida». «Tendremos langostinos, salpicón y carne asada», desvela, consciente de que para muchas familias este menú es una salvación en fechas tan señaladas. «Siempre tenemos más gente en Navidad que el resto del año», expone Castro, que calcula que a lo largo del año atienden a unas 1.300 personas al día. Hoy y mañana serán 1.600. «La institución está sobredimensionada. Milagrosamente continuamos haciendo nuestra labor. Es increíble», señala.
El administrador reconoce que «los alimentos cada vez son más caros» y eso hace que muchos usuarios no se puedan permitir llenar la cesta de la compra. Ya no solo en Navidad, sino también el resto del año. «El aumento del precio de los alimentos nos aterra. Ya destinamos un 30% del presupuesto a comprar estos productos», informa, y apunta, como ejemplo, que «solo de pan se gastan 6.500 euros al mes». Además, calcula que en 2026 ya serán «7.000 euros». «No tiene pinta de que esta subida vaya a parar o a bajar», lamenta.
Ante esta situación, Óscar Castro pone el foco en las donaciones, que se hacen más necesarias que nunca para poder salir adelante. «Cada vez es más difícil que se sume gente nueva. Es nuestro reto y el de muchas otras asociaciones», confiesa, y asegura que la clave está en «sumar muchos poquitos para hacer frente a los gastos». «Estamos preocupados. No nos cansaremos de dar las gracias a los que llevan tantos años haciendo tantas donaciones. Sin ellos no tendría sentido ni estaríamos hoy aquí», manifiesta, y asegura que «basta con 1 o 2 euros al mes», la cuestión es ir sumando.
La Cocina Económica «ha subido en número de usuarios», aunque en este último año se ha estabilizado. Aun así, «que no haya incrementos no es una buena noticia». Toca seguir remando.
