Un incendio obliga a evacuar en A Coruña a residentes en un inmueble de Monte Alto

Un incendio registrado en una de las plantas de un piso de Monte Alto obligó a última hora de la noche del martes a evacuar a los recidentes del edificio, según informan los Bomberos de A Coruña en su parte de incidencias.

Fue el 112 el que alertó del fuego en un segundo piso con posible salida de llamas por la fachada de este inmueble situado en la en la calle Colón. Sucedió pasadas las 23.00 horas.

Hasta el lugar se trasladaron también efectivos de la Policía Local, que colaboraron en evacuar a residentes en la cuarta planta.

Posteriormente, los Bomberos procedieron a extinguir el fuego y a ventilar para que las personas pudieran volver a sus viviendas.

Vehículo dañado

El cuerpo de emergencias también relata en su parte que en el trayecto al domicilio golpearon el retrovisor de un vehículo. Al no poder identificar al dueño, la Policía Local se quedó encargada de localizarlo para pasar los datos a los Bomberos.