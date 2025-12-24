Un incendio obliga a evacuar en A Coruña a residentes en un inmueble de Monte Alto
No hubo que lamentar heridos
Un incendio registrado en una de las plantas de un piso de Monte Alto obligó a última hora de la noche del martes a evacuar a los recidentes del edificio, según informan los Bomberos de A Coruña en su parte de incidencias.
Fue el 112 el que alertó del fuego en un segundo piso con posible salida de llamas por la fachada de este inmueble situado en la en la calle Colón. Sucedió pasadas las 23.00 horas.
Hasta el lugar se trasladaron también efectivos de la Policía Local, que colaboraron en evacuar a residentes en la cuarta planta.
Posteriormente, los Bomberos procedieron a extinguir el fuego y a ventilar para que las personas pudieran volver a sus viviendas.
Vehículo dañado
El cuerpo de emergencias también relata en su parte que en el trayecto al domicilio golpearon el retrovisor de un vehículo. Al no poder identificar al dueño, la Policía Local se quedó encargada de localizarlo para pasar los datos a los Bomberos.
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena