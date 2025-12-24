Si no lo leo no lo creo
Perros sí, pero mojados no
ANTÓN PERULEIRO
En estos días, no hace falta que los coruñeses miren la aplicación del tiempo o sigan las previsiones de los meteorólogos, tienen que llevar paraguas sí o sí, porque el chaparrón te puede coger en cualquier sitio. Para algunos, el problema no es tanto su mojadura sino la de sus peludos, que luego vuelven a casa como recién salidos de la ducha. En ocasiones, además, con un olor nada agradable. Eso lo saben bien en un bar de la ciudad que, habitualmente, deja entrar a perros al establecimiento. En época invernal, sin embargo, ponen un cartel en la puerta que avisa que si el can está mojado no puede entrar. La caña o el refresco, por tanto, tendrán que esperar a que salga el sol.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor