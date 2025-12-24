Perros sí, pero mojados no

En estos días, no hace falta que los coruñeses miren la aplicación del tiempo o sigan las previsiones de los meteorólogos, tienen que llevar paraguas sí o sí, porque el chaparrón te puede coger en cualquier sitio. Para algunos, el problema no es tanto su mojadura sino la de sus peludos, que luego vuelven a casa como recién salidos de la ducha. En ocasiones, además, con un olor nada agradable. Eso lo saben bien en un bar de la ciudad que, habitualmente, deja entrar a perros al establecimiento. En época invernal, sin embargo, ponen un cartel en la puerta que avisa que si el can está mojado no puede entrar. La caña o el refresco, por tanto, tendrán que esperar a que salga el sol.