Resumen de 2025 en A Coruña: Nuevo horizonte para los trasplantes y adiós al Hotel de Pacientes

El año que toca a su fin arrancó en el área sanitaria de A Coruña y Cee con un nuevo récord, de la mano de su principal buque insignia, el área de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), que inició 2025 presentando su memoria anual de actividad, correspondiente al ejercicio anterior. Un documento donde se recogían los 309 injertos orgánicos realizados en el Chuac durante 2024, su mejor cifra desde que comenzó esas cirugías, en 1981. Son 48 más que en 2018, cuando en los quirófanos de As Xubias se realizaron 261 intervenciones de ese tipo, su máximo registrado hasta el último ejercicio. El dato volvió a situar al Chuac entre los diez centros más trasplantadores de España, por detrás de hospitales de comunidades con mayor población, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

2025 ha sido, además, el año en que A Coruña ha apuntalado los cimientos de la medicina regenerativa del futuro. Y es que científicos del Instituto de Investigación Biomédica coruñés (Inibic-Chuac) implantaron por primera vez a un cerdo ‘mini-riñones’ 3D (tridimensionales) formados a partir de células humanas de laboratorio. En concreto, autotrasplantaron al animal su propio riñón modificado con esos organoides, de unas micras de tamaño, que se le perfundieron ex vivo, es decir, se introdujeron en el riñón estando este fuera del organismo.

La intervención experimental, llevada a cabo en el Centro Tecnolóxico de Formación (CTF) del Hospital Teresa Herrera, se enmarcó en una investigación internacional, en fase preclínica, liderada por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC). Resultado de más de diez años de colaboración entre el Inibic, el IBEC, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el Instituto de Salud Carlos III y equipos de investigación europeos y norteamericanos, el estudio se publicó en la revista científica Nature Biomedical Engineering, del prestigioso grupo Nature.

Los firmantes del trabajo estimaron que, a largo plazo, este hito científico podría contribuir a alargar la vida útil de los órganos destinados a trasplante y ofrecer una alternativa terapéutica a enfermos renales crónicos.

El Hotel de Pacientes dice adiós

El edificio del Hotel de Pacientes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ya es historia. En el mes de octubre, la Xunta procedió al derribo de la estructura y la fachada de ese inmueble de 10 plantas, ocho de ellas sobre rasante, que quedaron reducidas a escombros. Con la actuación en esa construcción, de 7.600 metros cuadrados, la administración autonómica avanza en las obras de ampliación del Chuac que, sin embargo, acumulan importantes retrasos.

Ataques de pacientes en las urgencias y en Oza

El 4 de febrero, un paciente hirió con un arma blanca a un enfermero y a un vigilante de seguridad en Urgencias del Hospital Universitario (Chuac). El agresor, con problemas de salud mental, había sido trasladado a las instalaciones hospitalarias por el 061. El enfermero tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, mientras que el vigilante de seguridad recibió cinco puntos en la cara. La doble agresión desencadenó protestas entre el personal sanitario, que dieron lugar a la aprobación, por parte de la gerencia, de una batería de medidas para mejorar la seguridad, entre ellas, la extensión del llamado «botón de pánico» en todas las áreas del hospital donde fuese posible.

El 14 de diciembre, otro vigilante de seguridad, en este caso del Hospital de Oza, sufrió un ataque por parte de un paciente de Psiquiatría que le mordió y le arrancó el lóbulo y parte del cartílago de la oreja derecha cuando intentaba inmovilizarlo debido a su estado de agitación. Una agresión que ha motivado que los sindicatos USO y UGT iniciasen, este pasado lunes 22, un calendario de movilizaciones para exigir «mejoras laborales» para los vigilantes de seguridad de los hospitales.