Romeo Santos anuncia concierto
Romeo Santos y Prince Royce hacen el mejor regalo a sus 'fans' coruñeses: actuarán en A Coruña en julio

Será su primera gira conjunta

El rey de la bachata ya actuó en 2018 en el Coliseum

Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce / EFE

Alberto Rivera

A Coruña

Romeo Santos, el rey de la bachata y Prince Royce, han querido hacer un regalo navideño a sus fans europeos anunciando una nueva y ambiciosa gira por el viejo continente. Esta será la primera gira conjunta de ambos y llevará por título Mejor tarde que nunca.

Con una publicación conjunta en Instagram, ambos han anunciado que estarán en diversas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Cádiz o Málaga, además de otras capitales europeas como París, Londres o Estocolmo.

El de A Coruña, que se celebrará en el muelle de Batería, será el único concierto en el noroeste peninsular. Este se celebrará el 30 de julio a las 22.00 horas.

Las entradas todavía no están a la venta, pero se ha habilitado un enlace en la web entradas.com en donde se informará del lanzamiento y venta.

La gira acercará el último y esperado trabajo en conjunto de los dos artistas, 'Better Late Than Never', lanzado el pasado mes de noviembre, un proyecto histórico que une a los dos grandes del género y que marca un antes y un después en la música latina.

'Dardos', 'Estocolmo' o 'Lokita por mí' son algunos de los temas más populares del álbum, que podrán disfrutarse en directo el próximo año desde A Coruña.

Esta será la segunda visita de Romeo Santos a A Coruña tras hacer parada con su Golden Tour en 2018 en el Coliseum.

Romeo Santos, rei tamén no Coliseum

Romeo Santos, rei tamén no Coliseum



O cantante Romeo Santos subiu ao escenario do Coliseum ane 5.000 persoas cun micrófono dourado e cunha coroa, gafas de sol e ganas de bailar. Repasou os seus éxitos como 'Eres mía, mía, mía'. / Baúlde/Roller Agencia

