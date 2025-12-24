Romeo Santos y Prince Royce hacen el mejor regalo a sus 'fans' coruñeses: actuarán en A Coruña en julio
Será su primera gira conjunta
El rey de la bachata ya actuó en 2018 en el Coliseum
Romeo Santos, el rey de la bachata y Prince Royce, han querido hacer un regalo navideño a sus fans europeos anunciando una nueva y ambiciosa gira por el viejo continente. Esta será la primera gira conjunta de ambos y llevará por título Mejor tarde que nunca.
Con una publicación conjunta en Instagram, ambos han anunciado que estarán en diversas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Cádiz o Málaga, además de otras capitales europeas como París, Londres o Estocolmo.
El de A Coruña, que se celebrará en el muelle de Batería, será el único concierto en el noroeste peninsular. Este se celebrará el 30 de julio a las 22.00 horas.
Las entradas todavía no están a la venta, pero se ha habilitado un enlace en la web entradas.com en donde se informará del lanzamiento y venta.
La gira acercará el último y esperado trabajo en conjunto de los dos artistas, 'Better Late Than Never', lanzado el pasado mes de noviembre, un proyecto histórico que une a los dos grandes del género y que marca un antes y un después en la música latina.
'Dardos', 'Estocolmo' o 'Lokita por mí' son algunos de los temas más populares del álbum, que podrán disfrutarse en directo el próximo año desde A Coruña.
Esta será la segunda visita de Romeo Santos a A Coruña tras hacer parada con su Golden Tour en 2018 en el Coliseum.
