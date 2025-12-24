El tiempo en Nochebuena: A Coruña escapa de la lluvia

Galicia queda durante este día de Nochebuena bajo la influencia anticiclónica, por lo que las imágenes de paraguas de los últimos días no se verán en A Coruña.

Sin embargo, la ciudad se levanta este miércoles con una intensa niebla que se espera que se vaya disipando durante el día. De todas maneras el día estará nublado y no es probable que se llegue a ver el sol.

Lo que no se espera es la imagen de los paraguas abiertos por la ciudad y sí las de las terrazas de los bares llenos para disfrutar brindando de las horas previas a la cena más importante del año.

Estas imágenes tan características de estas fechas serán con abrigos, puesto que las temperaturas máximas no superarán los 12ºC y las mínimas serán de 8ºC, aunque la sensación térmica puede ser algo menor.

Los vientos soplarán del nordés con intervalos fuertes en la costa coruñesa.

En Navidad cambia el cuento

Esta pequeña tregua no durará mucho. Para este miércoles, día de Navidad, la ciudad amanecerá con el cielo nublado, pero con el avance del día llegarán las precipitaciones. Además, se espera que las temperaturas máximas bajen hasta los 9ºC, por lo que será aún más necesario abrigarse.