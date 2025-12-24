Torrelavega guarda silencio por la joven asesinada en A Coruña: "La mantuvieron viva para que nos despidiéramos"
La familia de la víctima, de la localidad cántabra, se trasladó de urgencia hasta el Chuac tras conocer el suceso
El funeral por la mujer se celebra este miércoles
Torrelavega vive con dolor las noticias llegadas en los últimos días desde a Coruña. Decenas de ciudadanos de la localidad cántabra han guardado este martes un minuto de silencio en memoria de la joven de 19 años, vecina de la ciudad cántabra, que fue asesinada el pasado sábado en A Coruña.
La Corporación municipal torrelaveguense, encabezada por el alcalde Javier López Estrada, trasmitió a la familia de la joven las condolencias ante la difícil situación que está pasando. El acto, realizado en la inauguración de un monumento en homenaje al canto coral, terminó con aplausos de los asistentes.
Sin comunicación oficial
En una conversación con El Diario Montañés cántabro, el padre de la víctima lamenta que ninguna administración se ha puesto en contacto con ellos. "Llamaron diciéndonos que había sufrido un accidente y que estaba muy grave. Cogimos el coche y salimos para A Coruña sin saber qué le había pasado. Y todavía ninguna fuente oficial nos ha explicado lo que ha sucedido", lamenta el progenitor.
"Cuando llegamos, el cirujano nos contó que las heridas que sufría eran incompatibles con la vida y que la mantenían viva para que nos despidiéramos", explicó a este medio la familia de la víctima. El funeral de la joven se celebra este miércoles en la ciudad cántabra.
Prisión provisional para el presunto homicida
Los hechos ocurrieron este sábado pasadas las dos y media de la tarde en el número 28 del Paseo de Ronda y el presunto autor de la agresión fue detenido por la Policía Nacional por intento de homicidio, cargos que cambiaron tras el fallecimiento de la mujer. La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza él este lunes. El sospechoso del crimen participó esa misma mañana en la reconstrucción de los hechos, horas antes de pasar a disposición judicial.
La joven fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) con cortes en el cuello que le habría hecho el agresor con un arma blanca. De acuerdo con fuentes hospitalarias, fue operada y se la trasladó a una unidad de reanimación y cuidados críticos con pronóstico grave. La mujer murió el domingo de madrugada debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
