Trasladada una persona al hospital de A Coruña tras ser atropellada por un autobús en el Ventorrillo
Sucedió en el cruce de la calle Monasterio de Bergondo con Monasterio de Caaveiro
A Coruña
Un varón resultó herido en la tarde de este martes tras ser atropellado por un autobús urbano de la línea 7 en el barrio de O Ventorrillo.
El suceso ocurrió alrededor de las 18.30 horas en el cruce de la calle Monasterio de Bergondo con Monasterio de Caaveiro. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó al herido, de 45 años, al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
El atropello sucedió en un paso de peatones sin regular y ahora los guardias municipales tratan de aclarar los hechos.
