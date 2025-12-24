Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luz verde a los aerogeneradores de InditexSalarios pendientes en el programa de Ocio de Fórum y ÁgoraPrisión provisional para el presunto homicida de RiazorEl Albacete blinda a Riki
instagramlinkedin

Trasladada una persona al hospital de A Coruña tras ser atropellada por un autobús en el Ventorrillo

Sucedió en el cruce de la calle Monasterio de Bergondo con Monasterio de Caaveiro

Atropello de un autobús en O Ventorrillo

Atropello de un autobús en O Ventorrillo

RAC

Alberto Rivera

A Coruña

Un varón resultó herido en la tarde de este martes tras ser atropellado por un autobús urbano de la línea 7 en el barrio de O Ventorrillo.

El suceso ocurrió alrededor de las 18.30 horas en el cruce de la calle Monasterio de Bergondo con Monasterio de Caaveiro. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó al herido, de 45 años, al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El atropello sucedió en un paso de peatones sin regular y ahora los guardias municipales tratan de aclarar los hechos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents