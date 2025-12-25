Alberto Núñez Feijóo se da un baño de masas en la 'tardebuena' en su local favorito de A Coruña
Ha compartido una publicación en sus redes sociales donde varias mujeres corean la palabra "presidente"
El líder del Partido Popular y expresidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aprovecha cualquier ocasión para visitar o quedarse unos días en A Coruña.
En la ciudad, siempre que tiene ocasión, visita O Cabo, local de la calle Picavía, en el entorno de la plaza de Lugo. Feijóo ha declarada en varias ocasiones que este local tiene la mejor tortilla de España.
Como muchos otros coruñeses y gallegos, en la tarde previa a la Nochebuena --que popularmente se ha bautizado como "tardebuena"--, se lanzó a las calles para brindar antes de reunirse con la familia a cenar.
En una publicación en sus redes sociales, el de Os Peares ha compartido un vídeo donde se rodea de varias mujeres que corean la palabra "presidente". En el texto que acompaña el vídeo ha expresado: "la mejor clientela, la mejor tortilla y la mejor Coruña".
