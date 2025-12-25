Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña distribuirá cubosLos deseos de Yeremay para 2026Investigada la exalcaldesa de CambreRomeo Santos anuncia concierto
instagramlinkedin

Un colegio de A Coruña se alza con el premio Concepción Arenal a la igualdad de género

Se alza en la categoría de educación infantil con el trabajo 'Un mar de arco iris'

Mural homenaje a Marie Curie en el CEIP María Pita

Mural homenaje a Marie Curie en el CEIP María Pita / Víctor Echave

E. P.

A Coruña

El Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) ha publicado los nombres de los centros ganadores del XII Premio Concepción Arenal para proyectos educativos por la igualdad de género.

Se trata de los trabajos 'Un mar de arco iris', del CEIP María Pita, en la categoría de educación infantil; 'Tecendo saberes', del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Outes, en la modalidad de educación primaria y 'Patio para ti e para todos', del Instituto de Bachillerato Arzobipso Xelmírez I de Santiago, en la categoría de educación secundaria, bachillerato y FP.

Respecto a estos premios, la diputada de Igualdad, Sol Agra, destaca los trabajos de las entidades premiadas y ha puesto en valor la trayectoria del certamen.

También subraya la labor de la mayor parte de los colegios e institutos de la provincia en la promoción de la igualdad de género, al tiempo que insta a participar en próximas ediciones en este certamen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
  2. A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
  3. Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
  4. David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
  5. El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
  6. El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
  7. Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
  8. De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena

¿Cuánto vale un tiburón? A Coruña presupuesta uno para el Aquarium Finisterrae

¿Cuánto vale un tiburón? A Coruña presupuesta uno para el Aquarium Finisterrae

Estos son los temas más leídos este 2025 por los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA

Estos son los temas más leídos este 2025 por los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA

Un colegio de A Coruña se alza con el premio Concepción Arenal a la igualdad de género

Un colegio de A Coruña se alza con el premio Concepción Arenal a la igualdad de género

Alberto Núñez Feijóo se da un baño de masas en la 'tardebuena' en su local favorito de A Coruña

Alberto Núñez Feijóo se da un baño de masas en la 'tardebuena' en su local favorito de A Coruña

El tiempo el día de Navidad en A Coruña: regresa la lluvia, pero por poco tiempo

El tiempo el día de Navidad en A Coruña: regresa la lluvia, pero por poco tiempo

El talento de A Coruña con base en la «constancia»: Andrea Lafuente, Mateo Rey y Laura Ros

A Coruña se vuelca con O Mercadillo: el espíritu de la Navidad impulsa la solidaridad en la ciudad

A Coruña se vuelca con O Mercadillo: el espíritu de la Navidad impulsa la solidaridad en la ciudad

Romeo Santos y Prince Royce hacen el mejor regalo a sus 'fans' coruñeses: actuarán en A Coruña en julio

Romeo Santos y Prince Royce hacen el mejor regalo a sus 'fans' coruñeses: actuarán en A Coruña en julio
Tracking Pixel Contents