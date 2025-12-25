Un colegio de A Coruña se alza con el premio Concepción Arenal a la igualdad de género

El Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) ha publicado los nombres de los centros ganadores del XII Premio Concepción Arenal para proyectos educativos por la igualdad de género.

Se trata de los trabajos 'Un mar de arco iris', del CEIP María Pita, en la categoría de educación infantil; 'Tecendo saberes', del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Outes, en la modalidad de educación primaria y 'Patio para ti e para todos', del Instituto de Bachillerato Arzobipso Xelmírez I de Santiago, en la categoría de educación secundaria, bachillerato y FP.

Respecto a estos premios, la diputada de Igualdad, Sol Agra, destaca los trabajos de las entidades premiadas y ha puesto en valor la trayectoria del certamen.

También subraya la labor de la mayor parte de los colegios e institutos de la provincia en la promoción de la igualdad de género, al tiempo que insta a participar en próximas ediciones en este certamen.