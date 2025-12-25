A Coruña instalará balizas led en el suelo de pasos de peatones para la gente que cruza mirando el móvil

El Concello de A Coruña estudia instalar un nuevo tipo de balizas semafóricas led en el cruce entre las calles Modesta Goicouría y Rubine, en el entorno del instituto Eusebio da Guarda y la plaza de Pontevedra.

La idea, según indican, sería reforzar la seguridad vial cerca de los centros educativos. En una nota de prensa explican que esta instalación está avalada por el equipo de profesionales del área municipal de Movilidad y se ejecutaría sobre la superficie de baldosas podotáctiles que da acceso a este paso de peatones.

Estas estarían conectadas a la red de suministro eléctrico a través de las infraestructuras de canalización y serían, en la práctica, una réplica de los semáforos de la intersección, para reproducir las indicaciones y mejorar la percepción de las personas viandantes. Se pondrían en verde en el momento en el que el peatón tuviese que cruzar y en rojo cuando tenga que detenerse.

Cruzar mientras se mira el móvil

El informe municipal detalla que este tipo de balizas ayudarían a cruzar el paso de peatones al tiempo que las personas consultan sus teléfonos móviles. "La instalación de estas balizas led en colores, que estamos analizando, podría incrementar la visibilidad de la señalización semafórica en el campo visual inmediato de las personas viandantes", indica la concejala de Movilidad, Noemí Díaz.

Otro de los motivos, según explica la edil, es "la reciente transformación de Modesta Goicouría en una vía de doble sentido, con vehículos circulando en dirección al paseo marítimo y también hacia la plaza de Pontevedra, lo que hizo necesario incrementar la señalización de este cruce, que ya era una zona de tránsito peatonal intenso".