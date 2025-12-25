Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
Sucedió en la mañana de la Navidad
Los Bomberos de A Coruña han registrado varias incidencias durante la Nochebuena en la ciudad, aunque ninguna de gravedad. La noche fue tranquila, aunque al haber muchas cenas y fiestas, sí que se han producido tres salidas nocturnas.
Pasadas las 22.30 horas, los Bomberos acudieron a la avenida Primo de Rivera para limpiar la vía por un accidente de tráfico.
Además, los Bomberos tuvieron otras dos salidas, ambas señaladas como "Salvamento/Rescate en entorno urbano" tanto en la avenida de Oza como en la calle Marina Nieto Álvarez, bajo el parque de Oza también. Una sucedió alrededor de las 23.20 horas y la siguiente pasadas las 2.00 horas.
Sin embargo, la más curiosa, ocurrió a las 9.30 horas de la mañana en el propio parque de Bomberos de Agrela. Tal y como detalla el cuerpo de emergencias en su parte de incidencias una mujer menor de edad ha tenido que acudir para extraer un anillo que no era capaz de quitar por sus propios medios. "Se presenta persona con una chica menor para extraer un anillo que no consigue sacar por sus propios medios", explican.
