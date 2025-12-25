La Navidad en el mar con parada en A Coruña: «No hay estrés»

El sol apareció un 25 de diciembre en A Coruña para permitir a los más pequeños estrenar los regalos que había traído Papá Noel. La Marina se llenó de patinetes recién estrenados, bebés de juguete en sus sillitas, patines en línea y equipaciones del Deportivo. Pero esta zona fue también desfile de miles de alemanes que disfrutan de la Navidad a bordo del Aida Mar, el crucero que pasará más de 24 horas atracado en el puerto coruñés. «Queremos pasear tranquilamente por la ciudad y también ir a visitar Santiago», comenta Pamela junto a su familia, a la vez que reconoce que estas están siendo unas navidades «diferentes».

Desvela que dentro del crucero, que tiene capacidad para unos 2.000 pasajeros, «hay árboles de Navidad y decoración brillante», pero «no da sensación de estar en Navidad». Para sus hijos, no obstante, tanto ella como su marido se encargaron de comprar regalos. La idea es disfrutar de las vacaciones, pero mantener el espíritu navideño.

Otros cruceristas optan por este plan para huir de las cenas multitudinarias y los días de recados. «Nos gusta irnos fuera en Navidad. Esta es nuestra tercera vez. Lo bueno es que no hay estrés», comenta una de las viajeras, feliz de estar por «primera vez» en A Coruña y conocer sitios como la Torre de Hércules y disfrutar del sol en O Parrote. Así, gracias a la jornada soleada tras días de lluvia, la plataforma flotante se convirtió en un reclamo turístico. Muchos de los cruceristas bajaron del enorme buque sobre las 13.30 horas para hacer fotos —sobre todo a la bola de la Marina, aunque todavía no estaba iluminada— y acercarse al mar en la nueva zona de baño frente a La Solana. Eso sí, con el abrigo puesto. «Pero aquí hace mejor tiempo que en Alemania», celebraba una pasajera del Aida Mar.

Gerlinde y Thomas, con el crucero por detrás. | Carlos Pardellas

Para Gerlinde y Thomas, esta es su «segunda vez en A Coruña», de la que tienen un buen recuerdo. «Nos gusta pasar las navidades fuera. Es algo diferente y divertido», revelan, muy sonrientes.

Aunque la tarde se volvió más gris e incluso algo lluviosa, todos los pasajeros de esta embarcación tienen la suerte de pasar la noche en la ciudad y ver las luces navideñas. El Aida Mar, que es el último crucero del año en A Coruña, tuvo que adelantar su llegada por el temporal en alta mar. Está previsto que zarpe esta tarde rumbo a Portugal, un nuevo destino para todos estos viajeros que disfrutan de visitar países mientras otros preparan cenas de Navidad en sus hogares.

Año de récord: 180 escalas y 465.000 pasajeros

Con el Aida Mar, el Puerto coruñés cierra, de nuevo, un año de récord. En este 2025 hubo 180 escalas y 465.000 pasajeros. Según la Autoridad Portuaria, el impacto económico estimado supera los 40 millones de euros.

Con el año nuevo, siguen las visitas. El 2 de enero será el turno del crucero Borealis, que tiene capacidad para 1.825 pasajeros. El gran trasatlántico Mein Schiff 3, con 2.506 viajeros, tiene previsto atracar en el muelle coruñés el domingo 4 de enero a las nueve de la mañana.