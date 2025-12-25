Resumen de 2025 en A Coruña: El puerto y las infraestructuras miran al futuro

El Puerto, cada vez más orientado a trasladar su actividad a los muelles de punta Langosteira, dio en 2025 pasos para la desafectación y reforma de los muelles interiores. Recogida de opiniones de la ciudadanía y de representantes de todos los sectores, además de talleres sobre diferentes áreas temáticas, integraron el proceso participativo desarrollado por Coruña Marítima en los primeros meses del año para orientar el concurso con el que se seleccionará el equipo redactor del plan estratégico que definirá la remodelación del borde litoral de la ciudad en los próximos años.

El concurso se abrió en mayo, pero hubo de modificarse en septiembre al aceptarse la reclamación de los arquitectos coruñeses, quienes entendían que no se favorecía la participación local. Tras el cambio efectuado, finalmente se recibieron 14 propuestas que implican a 78 empresas, algunas de ellas locales, entre las que en enero se elegirá a cinco finalistas y el próximo verano a la ganadora.

El proyecto final aún deberá esperar hasta 2027, el año en el que acaba la concesión en los muelles interiores de Repsol, el principal cliente del Puerto. La empresa y la Autoridad Portuaria firmaron este año un acuerdo histórico sobre la segunda fase del traslado a punta Langosteira, que incluye inversiones de la empresa por valor de 140 millones de euros y otras del Puerto que no se han cuantificado. La compañía cuenta con ampliar sus instalaciones en el puerto exterior en 17.400 metros cuadrados de terrenos (ahora tiene 60.000, y otros 52.000 de lámina de agua), con la creación de nuevos puntos de atraque, conexiones y bombas. El proyecto abre la posibilidad de que el Puerto realice obras que permitan que operen buques de hasta 200.000 toneladas de carga.

Punta Langosteira aún tiene la mayoría de sus terrenos vacíos, aunque cuenta con proyectos como la instalación de fábricas de eólica marina e iniciativas ligadas a las energías renovables. Las ideas para el puerto interior, que se extiende desde la Torre de Control a la playa de Oza, van desde las viviendas y equipamientos a dotar a la zona de un tren o metro ligero, y pasan por mantener la actividad empresarial, si bien reducida, y recolocar la lonja.

Nueva cara en San Andrés y reforma de Los Cantones

Tras un año de obras, la calle San Andrés reabrió al tráfico en febrero, tras una reforma que costó 2,7 millones de euros y, según el Concello, le devolvió su carácter original de «bulevar». El fin de las obras, aplaudido por comerciantes que celebraron la humanización de la calle al tiempo que destacaban las dificultades que pasaron durante los trabajos, abrió la puerta al gran proyecto en el centro de la ciudad del segundo mandato de la alcaldesa Inés Rey: la reforma de los Cantones. Arrancó en marzo, con una previsión de 20 meses de obras que costarán unos 7,4 millones e incluyen peatonalizar Entrejardines y ampliar el carril bici.

Y este diciembre reabrió al fin el nuevo mercado de Monte Alto, fruto de una obra de diez millones de euros que incluye la remodelación de la plaza. Los placeros volvieron a sus puestos tras casi tres años de obras, que comenzaron a finales de 2022 y deberían haber terminado dos años después. Aún más larga fue la espera de la reforma del mercado de Santa Lucía, prometida hace once años: el proyecto conjunto de Concello y Xunta, que incluye crear un centro de salud y un centro cívico, arrancó en noviembre, con un plazo previsto de quince meses.

Avances y retrasos en la movilidad

La ciudad avanzó durante este 2025 en el diseño de la movilidad que marcará su futuro, si bien con retrasos en los grandes proyectos del Estado. El Gobierno admitió que habrá retraso en la obra de la primera fase de la ampliación de Alfonso Molina, que arrancó en 2024: la fecha de finalización original se situaba a inicios de 2026, pero no será posible. La Xunta prometió terminar en 2025 la estación de buses de la futura intermodal, ya prácticamente acabada, pero el Gobierno central puntualizó este mes de diciembre que las instalaciones para trenes, previstas para junio de 2026, se retrasarán hasta finales de año. Sigue sin fecha la ampliación del puente de A Pasaxe, cuyo informe de evaluación ambiental hubo que prorrogar en marzo de 2024 para evitar que caducase ante el retraso de la obra. El tren al puerto exterior de punta Langosteira, con obras en marcha, entrará en servicio en 2027, pero no hay fecha para mejorar la conexión a Ferrol ni crear un Cercanías.