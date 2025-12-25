Estos son los temas más leídos este 2025 por los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA

Termina el año y, como es habitual, en LA OPINIÓN A CORUÑA nos gusta ver qué publicaciones fueron las más interesantes para nuestros lectores durante los últimos doce meses. Los temas son totalmente diversos, desde entrevistas, reportajes, sucesos o noticias al uso. También se mezclan temas locales, económicas, de sanidad o deportes, entre muchas otras secciones.

El top 3

La más vista de este 2025 fue una entrevista al oncólogo del Chuac Alberto Carral. Esta entrevista era parte de un reportaje sobre el cribado de cáncer de colon, un test que salva vidas.

La siguiente fue también una entrevista a Julio Llamazares, que presentaba libro en A Coruña. El autor decidió repetir el viaje que hizo su padre durante su participación en algunas de las peores batallas de la Guerra Civil para hacer un paseo por la memoria que muestra que "este país todavía no ha digerido su historia reciente". Presentaba ‘El viaje de mi padre’ en A Coruña, en el ciclo Encontro con Escritores.

Tras ella, completó el pódium una noticia sobre Inditex. En ella se explicaba que la multinacional textil hacía una oferta para crear un gran centro logístico en Sagunto.

Una anécdota, un suceso o una triste historia

También relacionada con Inditex se hizo viral otra noticia en la que el CEO de la dueña de Marineda City explicaba una lección que aprendiera de Amancio Ortega. Ismael Clemente recordó esta anécdota durante la presentación de la ampliación del centro comercial.

Un llamativo accidente en Cerceda completó el "top5". Lo cierto es que las imágenes y el resultado eran impactantes. En él, cinco personas fueron evacuadas, una de ellos en helicóptero, tras colisionar un camión y un turismo en Cerceda.

Una triste historia sobre el perro Gabo perdido en Arteixo fue para los lectores de LA OPINIÓN uno de los temas más interesantes del año. La gallega Yolanda Castiñeira Restrebada lanzaba un grito de auxilio por su perro Gabo, miembro de una familia franco-española de cinco formada por ella, su marido Thoma, y sus hijos Tristán, de 12 años, y Ariane, de 9.

Gabo, con Tristán y Ariane. / FDV

Abonos y registros

Este año también estuvo marcado por los abonos de tren. Hasta junio fueron gratuitos, pero a partir de mitad de año los usuarios pasaron a pagar con una nueva modalidad. La noticia de cuándo se podrían adquirir los de mayo y junio fue una de las más interesantes para nuestros usuarios.

Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento. Esta fue la siguiente noticia más leída en nuestra web. Se descubrió en septiembre. El combustible estaba siendo usado en Punta Langosteira en vehículos de obra matriculados, un uso no permitido por la legislación que regula este carburante sujeto a bonificación fiscal.

Comercio

La noticia de que Mercadona iba a construir un nuevo centro en el barrio que se está creando en San Pedro de Visma. Fue en el mes de mayo cuando se dio a conocer y se colocó como la novena más leída del año.

"Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park". Este reportaje recordando cómo era esta superficie de compras inaugurada en 2005 se coló como la décima más vista para nuestros lectores.