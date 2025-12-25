El talento de A Coruña con base en la «constancia»: Andrea Lafuente, Mateo Rey y Laura Ros

La excelencia en las enseñanzas artísticas vuelve a tener rostros coruñeses. La Xunta ha distinguido este diciembre a doce estudiantes por su brillante trayectoria académica en ámbitos como la música, la danza, y las artes plásticas y el diseño. A Coruña suma tres nombres ligados a sus conservatorios: Andrea Lafuente, Mateo Rey y Laura Ros

En el caso de los estudios superiores, el reconocimiento incluye una dotación de 3.500 euros y acredita al mejor expediente académico. En A Coruña, ese galardón fue para Andrea Lafuente, pianista del Conservatorio Superior de Música da Coruña. «Fue una alegría muy grande», resume Lafuente, que alcanzó una nota media superior al 9. Para ella, el premio simboliza mucho más que un resultado académico. «Es un reconocimiento a todo el esfuerzo de estos años, pero también a mis profesores y a todas las personas que me han acompañado en el camino», explica. Detrás de esa excelencia hay jornadas largas de estudio, disciplina diaria y momentos de duda, especialmente en los últimos cursos del superior, cuando la exigencia se intensifica. «Te roba tiempo, pero también te da muchísimo», reconoce.

Andrea Lafuente, premiada en interpretación (piano). / LCO

Tras cerrar esta etapa, la pianista sigue formándose fuera de España. En la actualidad cursa un máster de interpretación en Estonia, donde se enfrenta a un método distinto y a la distancia. «Salir fuera es una oportunidad para seguir aprendiendo y conocer otras formas de entender la música», señala.

La ciudad también celebra el premio extraordinario concedido a Mateo Rey y Laura Ros, alumnos del Conservatorio Profesional de Música da Coruña, que acabaron sus estudios el pasado curso en la categoría de piano y violoncello, respectivamente. Este premio lleva aparejado un galardón de mil euros.

«Sentí mucha alegría y orgullo, también por mis profesores, que han sido fundamentales en mi formación», afirma Rey, que comenzó a tocar el piano siendo un niño y lleva vinculado al conservatorio desde los siete años. Compaginar los estudios musicales con el bachillerato supuso un esfuerzo constante y una renuncia de tiempo libre. «El sacrificio es grande, pero lo que te devuelve la música compensa», asegura. Hoy cursa estudios superiores y tiene claro que su futuro pasa por el piano clásico. «Quiero seguir tocando y dedicarme a la música, ya sea enseñando, acompañando o sobre un escenario, que es para lo que aprendo», explica.