Tesla abre su primera tienda en el centro comercial Marineda City de A Coruña

El centro comercial Marineda City es, en estos días tan señalados, un hervidero de gente. Ya desde sus accesos es visible la cantidad de personas que se va a encontrar uno al hacer sus compras navideñas.

Desde esta semana, además, tiene un nuevo aliciente, aunque en este caso no es para las compras del día a día. La marca de coches eléctricos Tesla ha abierto en el centro comercial coruñés su primera tienda en la ciudad.

En el caso de la marca de coches propiedad de Elon Musk, su modelo de negocio para introducirse en algunas localizaciones se basa en tiendas que funcionan a modo de expositores en los que solo puedes ver los coches que pretendes comprar. Para adquirirlos es necesario hacerlo a través de internet. En caso de que encuentren éxito, es probable que en un futuro abran un concesionario al uso, puesto que este, por ahora, no tiene servicio técnico.

En la planta baja

Ya en el pasado la multinacional dispuso de una pop up en Marineda City, una tienda temporal, aunque en esta ocasión ya se quedará de forma definitiva. Esta abrirá de 10 a 20 horas de lunes a sábado y estará situada en la planta baja.