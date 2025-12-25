El tiempo el día de Navidad en A Coruña: regresa la lluvia, pero por poco tiempo
El frío también se notará en los termómetros, con máximas de 9ºC y sensación térmica baja
Tras una Nochebuena fría, pero sin precipitaciones, el día de Navidad en A Coruña volverá a la tónica de las últimas semanas. Un frente llegará a la Costa Ártabra en las últimas horas del día.
Con esta situación se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, con algún chubasco ocasional durante la tarde y más generalizados hacia la noche.
Las temperaturas sufrirán un claro descenso, más acusado en las máximas, que bajarán hasta los 9ºC. Las mínimas, además, serán de 4ºC. Esta situación será general en Galicia, donde la cota de nieve bajará hasta los 500-600 metros.
Además, el viento soplará con intensidad fuerte en el litoral atlántico, lo que incrementará la sensación de frío.
Potente anticiclón
Sin embargo, esta puede ser la última vez que saquemos el paraguas en este 2025. Un potente anticiclón se situará en las Islas Británicas en los próximos días, lo que hará que en Galicia predominen los cielos despejados, aunque el frío también se notará.
