¿Cuánto vale un tiburón? A Coruña presupuesta uno para el Aquarium Finisterrae

El Concello de A Coruña ha aprobado esta semana un presupuesto de más de 375 millones de euros para el año 2026. En la Xunta de Goberno Local del pasado martes se ha dado el visto bueno a las cuentas pactadas con el Bloque Nacionalista Galego.

Dentro de esos 375 millones hay muchas actuaciones distintas, además de gastos corrientes habituales. Para inversiones y obras se destinan casi 58 millones de euros. De ellos, el plan de humanización y obras de regeneración urbana de barrios se lleva 5 millones, las obras en edificios de viviendas públicas en Xuxán 4,25 millones y el convenio con la Xunta para la ampliación del Hospital de A Coruña cuenta con 4,22 millones.

Además de otras obras más pequeñas, hay una inversión que ha llamado la atención. Dentro del extenso listado ofrecido por el ayuntamiento con todas las inversiones que se van a llevar a cabo ha llamado una la atención.

La de menor importe

Esta es la de menor importe dentro de los presupuestos. Hay otras que cuentan con un presupuesto de un euro, aunque en este caso es simbólico para mantener abierta la posibilidad de avanzar en asuntos que ahora mismo no cuentan con partida, pero sí puede haberla en un futuro próximo.

Esa inversión que ha llamado la atención es el punto que indica "adquisición de un nuevo tiburón para el acuario". Esto hace pensar que la pecera de la Sala Nautilus del Aquarium Finisterrae tendrá un nuevo inquilino próximamente, aunque ya tiene varios, no todos tiburones toro como Gastón.

Un compañero para Gastón

El nuevo compañero del famoso e histórico tiburón Gastón, que tiene alrededor de 30 años, tendrá un coste estimado de 12.374 euros. Esta es la partida presupuestaria que se estima para la compra de este pez, aunque es posible que una vez se lleve a cabo la compra, el precio varíe.