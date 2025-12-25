Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña distribuirá cubosLos deseos de Yeremay para 2026Investigada la exalcaldesa de CambreRomeo Santos anuncia concierto
instagramlinkedin

Vecinos de Palavea y Culleredo sufren cortes en el servicio de agua por una rotura en la zona de Alcampo

El suministro ya fue reestablecido pasadas dos horas

Rotura de una tubería en Palavea

Rotura de una tubería en Palavea

Carlos Pardellas

Alberto Rivera

A Coruña

Vecinos del barrio coruñés de Palavea, así como de As Brañas y O Portádego, en Culleredo, vivieron un pequeño contratiempo en la mañana de este día de Navidad al quedar sin agua por un corte en la zona del hipermercado Alcampo.

Según informó la Empresa de Aguas de A Coruña, pasadas las 11.00 horas, la rotura se produjo en una tubería. También aseguraban que el personal se encontraba trabajando en la reparación de la misma.

En una actualización más de dos horas después, se indicaba que el servicio ya fue restablecido, aunque los trabajadores de la compañía seguían actuando en el lugar. En la tarde de este jueves el aparcamiento seguía cortado para proceder a su limpieza.

Estado del parking en la tarde de este jueves

Estado del parking en la tarde de este jueves / Carlos Pardellas

Esta rotura provocó el anegamiento del parking exterior del centro comercial, aunque este sucedió en un día en el que el hipermercado mantiene sus puertas cerradas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
  2. A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
  3. Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
  4. David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
  5. El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
  6. El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
  7. Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
  8. De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena

La Navidad en el mar con parada en A Coruña: «No hay estrés»

A Coruña instalará balizas led en el suelo de pasos de peatones para la gente que cruza mirando el móvil

A Coruña instalará balizas led en el suelo de pasos de peatones para la gente que cruza mirando el móvil

Vecinos de Palavea y Culleredo sufren cortes en el servicio de agua por una rotura en la zona de Alcampo

Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo

Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo

Tesla abre su primera tienda en el centro comercial Marineda City de A Coruña

Tesla abre su primera tienda en el centro comercial Marineda City de A Coruña

¿Cuánto vale un tiburón? A Coruña presupuesta uno para el Aquarium Finisterrae

¿Cuánto vale un tiburón? A Coruña presupuesta uno para el Aquarium Finisterrae

Estos son los temas más leídos este 2025 por los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA

Estos son los temas más leídos este 2025 por los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA

Un colegio de A Coruña se alza con el premio Concepción Arenal a la igualdad de género

Un colegio de A Coruña se alza con el premio Concepción Arenal a la igualdad de género
Tracking Pixel Contents