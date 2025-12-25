Vecinos de Palavea y Culleredo sufren cortes en el servicio de agua por una rotura en la zona de Alcampo

Vecinos del barrio coruñés de Palavea, así como de As Brañas y O Portádego, en Culleredo, vivieron un pequeño contratiempo en la mañana de este día de Navidad al quedar sin agua por un corte en la zona del hipermercado Alcampo.

Según informó la Empresa de Aguas de A Coruña, pasadas las 11.00 horas, la rotura se produjo en una tubería. También aseguraban que el personal se encontraba trabajando en la reparación de la misma.

En una actualización más de dos horas después, se indicaba que el servicio ya fue restablecido, aunque los trabajadores de la compañía seguían actuando en el lugar. En la tarde de este jueves el aparcamiento seguía cortado para proceder a su limpieza.

Estado del parking en la tarde de este jueves / Carlos Pardellas

Esta rotura provocó el anegamiento del parking exterior del centro comercial, aunque este sucedió en un día en el que el hipermercado mantiene sus puertas cerradas.