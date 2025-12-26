Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Alvedro renueva su sala VIP, que duplica espacio y capacidad

Pasará a tener 68 plazas de capacidad

Nueva sala VIP del aeropuerto de Alvedro

Nueva sala VIP del aeropuerto de Alvedro / LOC

RAC

A Coruña

El Aeropuerto de A Coruña ha reabierto al público su sala VIP después de realizar obras de remodelación con las que ha duplicado su espacio y su capacidad. La estancia ha pasado de 213 a 514 metros cuadrados y su capacidad será de 68 plazas en vez de las 30 que tenía hasta ahora.

Según detalla Aena en una nota de prensa, esta sala apuesta por la innovación y la sosteniblidad al instalar paneles de decoración conformados por casi 3.000 botellas de plástico recicladas, además de que el revestimiento del mostrador y las mesas auxiliares están fabricados con fibras textiles recicladas.

"Aena pone a disposición de los pasajeros una oferta variada y de calidad, adaptada a las distintas necesidades de los usuarios, para que su estancia en el aeropuerto sea agradable y cómoda", destaca en el comunicado.

