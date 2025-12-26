La Alexandre Bóveda rechaza que la intermodal se denomine María Casares
Ha remitido una carta abierta a la alcaldesa Inés Rey
La asociación cultural Alexandre Bóveda ha remitido una carta abierta a la alcaldesa, Inés Rey, en la que rechaza la propuesta del Concello de denominar con el nombre de María Casares la nueva estación intermodal, al considerar que es «insuficiente» como reconocimiento a la actriz, y plantea que el «lugar natural» para homenajear su trayectoria es el teatro Colón, tal y como demanda el sector cultural.
La asociación entiende que la propuesta es una forma de «quitarse el problema de encima», y demanda «valentía política» para renombrar el teatro. Consideran que elegir la estación es el «camino fácil» para «no molestar al status quo conservador».
«María Casares no fue una viajera de paso por esta ciudad; es la hija de una Coruña que hoy, gracias a decisiones como la suya, sigue a tratarla como una estranjera. Proponer su nombre para una infraestructura de transporte mientras se le niega su lugar natural, el teatro Colón», explica la ACAB en una carta que puedes leer aquí.
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena
- Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas
- Alberto Núñez Feijóo se da un baño de masas en la 'tardebuena' en su local favorito de A Coruña