La Alexandre Bóveda rechaza que la intermodal se denomine María Casares

La asociación cultural Alexandre Bóveda ha remitido una carta abierta a la alcaldesa, Inés Rey, en la que rechaza la propuesta del Concello de denominar con el nombre de María Casares la nueva estación intermodal, al considerar que es «insuficiente» como reconocimiento a la actriz, y plantea que el «lugar natural» para homenajear su trayectoria es el teatro Colón, tal y como demanda el sector cultural.

La asociación entiende que la propuesta es una forma de «quitarse el problema de encima», y demanda «valentía política» para renombrar el teatro. Consideran que elegir la estación es el «camino fácil» para «no molestar al status quo conservador».

«María Casares no fue una viajera de paso por esta ciudad; es la hija de una Coruña que hoy, gracias a decisiones como la suya, sigue a tratarla como una estranjera. Proponer su nombre para una infraestructura de transporte mientras se le niega su lugar natural, el teatro Colón», explica la ACAB en una carta que puedes leer aquí.