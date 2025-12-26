Amenaza de corte de luz en el poblado navideño de A Coruña por un presunto impago
La instaladora eléctrica reclama unos 8.000 euros al organizador del mercadillo, que niega deudas y con el que los responsables de los puestos se muestran críticos
La empresa que montó la instalación eléctrica del poblado navideño de la plaza de María Pita en A Coruña amenazó este viernes con un corte de luz a los puestos ante el impago de unos 8.000 euros por parte del organizador, según relataron varios comerciantes afectados. Según esta versión, un electricista acudió en torno a las cinco de la tarde con la intención de cortar el suministro, pero la protesta de los comerciantes y la mediación de la Policía Local evitó que durase más de unos minutos, en los que solo afectó a la mitad de los puestos.
El responsable de NC7 Events, la empresa a la que el Ayuntamiento de A Coruña adjudicó el montaje del mercadillo, negó a este diario que deba dinero a la instaladora, que la cantidad que falta por abonar la pagará cuando cierren los puestos y que la mayoría de los comerciantes no le han pagado a él lo convenido.
Diversos responsables de puestos del poblado mostraron este viernes su malestar con el organizador, del que dicen que lleva días sin responder a sus llamadas y mensajes, y reclamaron poder continuar abiertos, como estaba previsto, hasta el 2 de enero.
