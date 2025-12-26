El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse

Tras los muchos días de lluvia vividos en el último mes en A Coruña, los paraguas por fin vivirán un descanso y se quedarán en casa al menos por unos días.

Este viernes será una jornada de predominio anticiclónico, aunque es posible alguna pequeña precipitación a primera hora del día. El resto de la jornada será de alternancia de nubes y claros.

La otra cara de la moneda es que cada vez hará más frío. Las máximas subirán ligeramente, en el caso de A Coruña hasta los 12ºC, mientras que las mínimas también bajarán y se situarán este viernes en los 4ºC. Para los próximos días se esperan bajadas de las temperaturas.

Los vientos soplarán de componente este con intensidad suave.

Hasta fin de año

Esta situación anticiclónica llega para varios días. Tras las varias semanas de precipitaciones, todo apunta a que se podrá dejar de mirar al cielo al menos hasta el próximo martes. Para el día 31, Nochevieja, la probabilidad de lluvia ya regresa, aunque al menos se vivirá un pequeño respiro.