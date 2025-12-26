El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
A la vez, el frío se hará notar en los próximos días
Tras los muchos días de lluvia vividos en el último mes en A Coruña, los paraguas por fin vivirán un descanso y se quedarán en casa al menos por unos días.
Este viernes será una jornada de predominio anticiclónico, aunque es posible alguna pequeña precipitación a primera hora del día. El resto de la jornada será de alternancia de nubes y claros.
La otra cara de la moneda es que cada vez hará más frío. Las máximas subirán ligeramente, en el caso de A Coruña hasta los 12ºC, mientras que las mínimas también bajarán y se situarán este viernes en los 4ºC. Para los próximos días se esperan bajadas de las temperaturas.
Los vientos soplarán de componente este con intensidad suave.
Hasta fin de año
Esta situación anticiclónica llega para varios días. Tras las varias semanas de precipitaciones, todo apunta a que se podrá dejar de mirar al cielo al menos hasta el próximo martes. Para el día 31, Nochevieja, la probabilidad de lluvia ya regresa, aunque al menos se vivirá un pequeño respiro.
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena