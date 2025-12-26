La ciudad, a la cabeza en ayudas del Estado para el bus: cubren 5,7 céntimos por viaje

El Estado acaba de aprobar el reparto de más de 51 millones de euros para subvencionar el bus urbano en 93 ciudades españolas que cuentan con un plan de movilidad sostenible. Las ayudas, que se corresponden con el año 2024, se repartieron en base a cuatro criterios, desde la demanda al déficit por billete, y A Coruña está en los primeros puestos en dos de ellos, si bien queda a la cola en las ayudas concedidas en base a criterios medioambientales. La ciudad recibió casi 1,57 millones de euros, lo que supone 5,7 céntimos por cada uno de los viajes que se realizaron, y la novena ayuda más elevada de todas las concedidas. Si se calcula la aportación por vecino, sube al séptimo puesto, con 6,3 euros por cada coruñés. Esta ayuda se suma a las rebajas del precio del bonobús que financia el Estado, como complemento a las municipales. El Gobierno, que cubre el 20%, las ha prorrogado para todo 2026. Falta que el Concello desvele si cubrirá otro 20% como en la actualidad.

El grueso, por déficit.

Como es habitual, la mayoría de la subvención que recibe A Coruña es por el apartado de déficit. En este apartado se asignan fondos en base a las pérdidas medias por billete emitido, y supone casi 43,4 millones del total del importe de las ayudas. La ciudad recibe aproximadamente 1,43 millones de euros por este concepto.

Es el noveno aporte más alto de todas las ciudades. Solo la superan Zaragoza, Sevilla, Palma, Málaga, Alicante y Valladolid, ciudades todas ellas que superan a A Coruña en población y en algún caso la duplican, así como Granada, que está un poco menos poblada. Pero la urbe recibió más fondos que Murcia (con unos 470.000 habitantes), Córdoba (que supera los 320.000) o Vigo, que, con algo menos de 300.000 vecinos, recibe casi medio millón menos que A Coruña por este concepto.

En cabeza de demanda.

Por la demanda, que se calcula en base al número total de viajeros atendidos en el ejercicio anterior, la ciudad recibe algo menos de 84.000 euros. La cifra puede parecer pequeña, puesto que, de acuerdo con las cifras de Tranvías, en 2023 se llegó a un récord de viajes, más de 24,8 millones. Pero, al igual que en todas las líneas ayudas excepto la del déficit, el monto total es limitado. La ciudad es la novena que más fondos recibe por este concepto, lo que la supera en el 10% más beneficiada de las 93 que recibieron subvenciones. La superan exactamente las mismas ciudades que sobrepasan a la urbe en el apartado de ayudas por déficit. Esto, probablemente, se debe a que las ciudades con más pasajeros son también las más deficitarias, dado que las pérdidas se acumulan cuantos más viajes se produzcan.

Pelotón de cola en medio ambiente.

Este patrón se rompe en la parte de la subvención que se asigna en términos medioambientales, en cumplimiento con el Plan de Medidas Urgentes relacionado con el cambio climático. En este apartado se reparten fondos en base a la conceptos como el porcentaje de autobuses que emplean biocombustibles, la existencia de vehículos eléctricos o de hidrógeno, la red de carriles bici o la longitud de los carriles bus, que en A Coruña actualmente no existen. También se tiene en cuenta qué porcentaje de buses tienen acceso para personas de movilidad reducida, o qué porcentaje de paradas dan información en tiempo real sobre las llegadas de buses. A Coruña recibe apenas 21.400 euros por este concepto, lo que la sitúa en el puesto 69 de las 93 ciudades. Más del 73% de las urbes que recibieron la ayuda sobrepasan a la ciudad.

Longitud de la red.

La situación mejora en la línea de ayudas referida a la «longitud de la red municipal en trayecto de ida y expresada en kilómetros». Este parámetro penaliza a las líneas circulares sin trayecto de ida y vuelta, que se computan a la mitad. A Coruña queda en el puesto 25 de ciudades que recibieron subvención, con una ayuda de algo más de 35.400 euros. En este caso, probablemente, el municipio sale perjudicado por su escaso tamaño en relación a otros.

Exclusión de seis ciudades.

La convocatoria de subvenciones recibió 100 peticiones, si bien una, la de Huelva, estaba duplicada. Otros seis Ayuntamientos (Jaén, El Vendrell, Bilbao, Vilanova i la Geltrú, Puertollano y Rincón de la Victoria) vieron desestimadas sus peticiones por incumplimientos porque ellos o la empresa que presta el servicio de transporte público no estaban al corriente de sus obligaciones con Hacienda o con la Seguridad Social.

Casi 18,6 millones para el bonobús.

El precio de un viaje en bus en A Coruña es de 1,30 euros, pero con la tarjeta Millenium baja a 45 céntimos, y otros usuarios, como los escolares o jubilados, también se benefician de precios rebajados. La diferencia se le abona a la empresa concesionaria a través de ayudas públicas, cuyo monto ha ido creciendo. Entre 2016 y 2019 el Concello transfirió a la Compañía de Tranvías entre 8 y 8,3 millones de euros anuales, y en 2021 y 2022 fueron menos de siete por la caída de viajeros por el covid. Pero en septiembre de 2022 empezaron nuevas bonificaciones del Concello y el Estado que bajaron el precio de billete a 38 céntimos. Los viajeros se dispararon: de 20 millones en 2022 se subió a cerca de 25 millones en 2023, y 27,55 el año pasado. Los presupuestos municipales de este año reservan 18,6 millones para la subvención al bonobús, más del doble que antes del coronavirus.