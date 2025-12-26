La gripe da un respiro: bajan a 51 los ingresados en hospital de A Coruña

El impacto de la gripe está remitiendo en A Coruña, aunque se prevé que haya un nuevo pico de la ola epidémica próximamente. Según han detallado fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), han bajado los ingresados por gripe: pasando de los 74 que había a inicios de semana a los 51 actuales. De estos, cinco se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Como explicó hace unos días el jefe del Servicio de Neumología, Marcos Rodríguez, la mayoría de los ingresados «son, a nivel general, personas con patologías de base y, sobre todo, mayores».

Aunque el descenso del número de pacientes con la infección que necesitan ser ingresados es una buena noticia, conviene recibirla con cautela, ya que los expertos apuntan que con las reuniones de Navidad y Fin de Año puede haber más contagios, ya que son unas jornadas de muchas reuniones y encuentros.

De hecho, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este viernes que «probablemente» se haya alcanzado ya el primer pico de la ola epidémica, si bien advirtió de que habrá otro, del que no se ha atrevido a aventurar una fecha. El conselleiro detalló que el comportamiento de la ola de la gripe este año está siendo «parecido a 2023», cuando hubo dos picos de intensidad, y señaló que realmente no sabe si es mejor un comportamiento de este tipo, con altibajos marcados, o más bien uno «en meseta», como en 2024.

Afirmó que, ahora, los hospitales están «bastante bien, soportando la presión asistencial» y confía en que a medida que vaya descendiendo el impacto de la gripe se vaya descongestionando también la asistencia hospitalaria.