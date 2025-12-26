Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 26 de diciembre

Música o actividades para los más pequeños de la casa, entre los planes para hoy en la ciudad

La orquesta Bravú Xangai, en una actuación reciente

La orquesta Bravú Xangai, en una actuación reciente / Jesús Prieto

RAC

A Coruña

The Nineties Rock The Machine llega a la Mardi

22.00 horas | Una banda de veteranos tocará grandes hits de los 90 comenzando la noche con el set acústico de Jamie Fifhtring. Entrada a 10 euros.

Sala Mardi Gras

El ritmo de Bravú Xangai aterrizará en el Garufa

21.00 horas | La orquesta Bravú Xangai honrará a Pucho Boedo con su ritual «coruñento» de saxofones, además de presentar nuevo videoclip.

Garufa Club

Fin de Año para los más pequeños en Los Rosales

17.30 horas | El centro comercial Los Rosales celebrará por tercer año consecutivo su Fin de Año infantil con diversas actividades para los más pequeños.

Centro comercial Los Rosales

La obra teatral ‘Ñam!’ llega hoy a Marineda

17.00 horas | El Marineda continúa con su programación infantil de Navidad con la obra Ñam! en la planta baja, junto a la tienda de Zara.

Marineda City

TEMAS

