¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 26 de diciembre
Música o actividades para los más pequeños de la casa, entre los planes para hoy en la ciudad
A Coruña
The Nineties Rock The Machine llega a la Mardi
22.00 horas | Una banda de veteranos tocará grandes hits de los 90 comenzando la noche con el set acústico de Jamie Fifhtring. Entrada a 10 euros.
Sala Mardi Gras
El ritmo de Bravú Xangai aterrizará en el Garufa
21.00 horas | La orquesta Bravú Xangai honrará a Pucho Boedo con su ritual «coruñento» de saxofones, además de presentar nuevo videoclip.
Garufa Club
Fin de Año para los más pequeños en Los Rosales
17.30 horas | El centro comercial Los Rosales celebrará por tercer año consecutivo su Fin de Año infantil con diversas actividades para los más pequeños.
Centro comercial Los Rosales
La obra teatral ‘Ñam!’ llega hoy a Marineda
17.00 horas | El Marineda continúa con su programación infantil de Navidad con la obra Ñam! en la planta baja, junto a la tienda de Zara.
Marineda City
