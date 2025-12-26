'A Radio conta' dedica su emisión a Accem: "La radio humaniza las historias"

Cuando uno pone los pies en una tierra desconocida, dispuesto a empezar de cero una nueva vida, siempre son más las dudas que las certezas. El proceso de migrar nunca es fácil, lo que hace necesario contar con manos amigas que allanen el camino. Esa es la labor de Accem, una entidad sin ánimo de lucro que opera desde hace 20 años en la ciudad para acompañar y guiar a personas migrantes y solicitantes de asilo a la hora de pasar el trance.

Este sábado, de 17.00 a 20.00 horas desde el auditorio de la Fundación Barrié, A Radio Conta, en el que participan todas las emisoras locales de la ciudad, dedica su programa a la entidad y su labor. «Es una plataforma clave para acercar a la ciudadanía la realidad de las personas migrantes y refugiadas, y para explicar en primera persona el trabajo que desarrollamos», explica la responsable territorial de Accem en Galicia , Cristina Ucieda. Las ondas, señala, favorecen la transmisión de este mensaje, ya que permiten trasladar las voces de las personas que Accem atiende diariamente, así como las de su personal, que pueden comunicar en primera persona la importancia de la acogida y la convivencia. «La radio permite humanizar las historias», señala.

Entre sus servicios a personas migrantes están el apoyo social, jurídico y psicológico, así como el aprendizaje del idioma, orientación laboral y acciones de mediación intercultural. En A Coruña, además de estos programas, la entidad destaca el plan de atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad, la sensibilización frente a la trata con fines de explotación sexual y la atención a personas sin hogar, a través del Centro de Atención y Dispositivo de Frío Acouga, que funciona en la ciudad desde hace diez años. Las necesidades, no obstante, no son pocas.

«El apoyo económico sigue siendo fundamental para sostener los programas de atención, especialmente en recursos como el centro Acouga, donde se reparten más de 80 desayunos diarios», señala Ucieda. Entre las carencias materiales más urgentes, animan a la donación de cafeteras industriales, con el fin de «agilizar la atención diaria», y la colaboración a través del voluntariado. Aquí es donde entra A Radio Conta, que busca, a través de un programa especial conducido por el periodista Moncho Viñas y emitido en todos los diales locales coruñeses, servir de vía para canalizar la solidaridad: cualquier persona que quiera colaborar con Accem puede hacerlo a través del Bizum 04939. La donación se realizará a través del apartado «Donar a ONG».

La elección de Accem para centrar el espacio este año, precisamente, es más relevante en los tiempos que corren, en los que las entidades registran un auge del discurso de odio hacia las personas migrantes en la conversación pública. «La colaboración con la radio local es una herramienta clave para contrarrestar la desinformación y los mensajes estigmatizantes», valora Ucieda, que ve en esta iniciativa una herramienta para «desmontar relatos simplistas o alarmistas», a través de datos y testimonios que puedan impactar en los oyentes del género, todavía muy numerosos. «Queremos aprovechar la radio como medio de proximidad para frenar la normalización del rechazo y para promover un relato alternativo basado en los derechos humanos, la convivencia y el respeto», incide.

En este caso, el programa estará centrado en la migración «de ida y vuelta», subrayando el hecho de que Galicia es pueblo acogedor, pero también pueblo migrante. Además de visibilizar la labor de Accem, el programa incorporará una emisora de Montevideo y conmemorará el 75 aniversario del programa de radio más longevo en gallego, Sempre en Galicia, que se sigue emitiendo desde Uruguay. «Este intercambio recuerda que Galicia ha sido históricamente una tierra de emigración y permite establecer paralelismos entre las experiencias de ayer y las de hoy», señala la responsable de la entidad. «Este programa es un llamado a la empatía», concluye.