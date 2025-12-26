Estas son las dos últimas incorporaciones de Marineda City

Marineda City continúa sumando nuevas marcas a su oferta comercial. Así, han abierto recientemente dos cadenas: ALE-HOP, tienda especializada en la venta de regalos, productos divertidos, y VICIO, la marca líder de smash burgers en España.

Con un espacio de 250 metros cuadrados, ALE-HOP recibe a los visitantes en la primera planta del centro comercial con sus icónicas vacas, símbolo de esta marca española de tiendas de objetos de regalo. Esta cadena cuenta con de 340 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia y da empleo a más de 2.000 personas.

Por su parte, VICIO apuesta por Marineda City para abrir su primer restaurante en A Coruña con un local de 305,75 metros cuadrados de superficie interior y una terraza de 77,10 metros cuadrados, situado en la segunda planta. La apertura de este nuevo establecimiento ha generado 26 nuevos puestos de trabajo y reafirma la estrategia de expansión de la marca de origen catalán basada en ubicaciones de alto tránsito y gran diversidad de público. VICIO, fundada por Aleix Puig, ganador de MasterChef 2019, tiene 37 locales en España.

Recientemente también abrió la tienda de Tesla, la conocida marca de coches eléctricos.

Próximas aperturas

En el nuevo espacio de Marineda City tendrán lugar durante las próximas semanas más inauguraciones, como la de la joyería Miramira, el establecimiento de productos electrónicos CeX, la tienda oficial de Tesla y el restaurante especializado en carnes y pollo a la brasa Le Coq.