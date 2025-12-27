Aena bonificará hasta diez euros por cada nuevo pasajero que capte Alvedro

El aeropuerto de Alvedro continuará con el apoyo fiscal de Aena para crecer durante los próximos tres años, pero perderá una de sus ventajas competitivas frente al más cercano en distancia. El Consejo de Administración del ente público aprobó la semana pasada la prórroga de los incentivos en terminales regionales. La iniciativa puesta en marcha en el final de la pandemia estaba destinada a aquellas con menos de 3 millones de pasajeros que no hubieran recuperado el tráfico de 2019. Es el caso de A Coruña, que, a falta de los datos de diciembre y aunque lidera el crecimiento del tráfico en Galicia, registró un total de 1.185.197 pasajeros, lo que la deja aun lejos de su registro más alto, el de 2019, cuando pasó por primera vez de los 1,3 millones.

Las tasas exentas gracias a esta medida son las relativas al uso de infraestructura, cuyo coste en A Coruña es de 3,40 euros por viajero en vuelos al Espacio Económico Europeo y 5,09 euros en otros destinos internacionales. A ellos se suman los 78 céntimos en concepto de personas con movilidad reducida (PMR) y 3,72 euros para seguridad. En noviembre la CNMC aprobó la subida de estas tarifas durante el próximo año en un 5%, 12% y 7,25% respectivamente. De esta manera el ahorro máximo para un nuevo pasajero rondará los 10 euros, dependiendo de si es un vuelo nacional (8,43) o internacional (10,20 euros).

Estas bonificaciones estarán en vigor desde abril de 2026 hasta marzo de 2029, periodo en el que Alvedro se enfrentará a la competencia con el AVE en la ruta a Madrid y otros puntos de España. Este año este destino acaparó más del 60% del tráfico de la terminal, lo que evidencia la dependencia del tráfico en conexión a Barajas. Porque aunque Alvedro crece, sigue atrapado en los vuelos nacionales, ya que el 90% de los pasajeros se mueven dentro de España. Los viajeros internacionales que tienen Alvedro como punto de partida se quedaron, entre enero y noviembre, en solo 109.260, sumando las rutas a Londres, Ginebra y Milán.

Sin embargo, en esta prolongación se pierde una crucial ventaja competitiva frente al aeropuerto más cercano en distancia al incluir, por primera vez, al aeropuerto de Santiago, hasta ahora excluida de la deducción al no cumplir ninguno de los dos requisitos, ya que en 2024 logró 3,64 millones de pasajeros, un 25% más que en el año previo a la llegada del COVID.

El BNG critica falta de personal

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclamó al Gobierno medidas para garantizar la «plena operatividad nocturna» de Alvedro, después de contrastar la «grave falta de personal» en la torre de control, lo que Rego atribuye a su privatización, por lo que exige que vuelva a manos públicas.

La gestión privada de las torres de control de Alvedro y Peinador, responsable de la concesionaria Saerco, abunda el diputado, «está demostrando ser absolutamente ineficaz y peligrosa», al no garantizar personal suficiente «para cubrir turnos nocturnos ni situaciones extraordinarias».