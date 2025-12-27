El anticiclón se hace notar este sábado en A Coruña

Este sábado Galicia quedará bajo la influencia de un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas. Por lo tanto, la situación será similar a la vivida este viernes, cuando las lluvias dejaron paso a cielos con alternancia de nubes y claros.

En este primer día del fin de semana se espera una jornada con cielos poco nublados en general, prácticamente despejados en A Coruña.

Además, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, aunque seguirán siendo frías. Las máximas serán de 14ºC y las mínimas de 5ºC.

Además, el viento soplará con intensidad moderada de componente este.