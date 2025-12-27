El anticiclón se hace notar este sábado en A Coruña
Las máximas serán de 14ºC
Este sábado Galicia quedará bajo la influencia de un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas. Por lo tanto, la situación será similar a la vivida este viernes, cuando las lluvias dejaron paso a cielos con alternancia de nubes y claros.
En este primer día del fin de semana se espera una jornada con cielos poco nublados en general, prácticamente despejados en A Coruña.
Además, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, aunque seguirán siendo frías. Las máximas serán de 14ºC y las mínimas de 5ºC.
Además, el viento soplará con intensidad moderada de componente este.
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena
- Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas