El anticiclón se hace notar este sábado en A Coruña

Las máximas serán de 14ºC

RAC

Este sábado Galicia quedará bajo la influencia de un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas. Por lo tanto, la situación será similar a la vivida este viernes, cuando las lluvias dejaron paso a cielos con alternancia de nubes y claros.

En este primer día del fin de semana se espera una jornada con cielos poco nublados en general, prácticamente despejados en A Coruña.

Además, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, aunque seguirán siendo frías. Las máximas serán de 14ºC y las mínimas de 5ºC.

Además, el viento soplará con intensidad moderada de componente este.

