Cámaras y vallas más eficaces para blindar los puntos limpios

La mejora del funcionamiento y la seguridad de los cuatro puntos limpios fijos existentes en el municipio de A Coruña es el objetivo de la licitación abierta por el Concello para adquirir con un presupuesto de casi 290.000 euros diferente equipamiento y medidas de protección para estas instalaciones, en las que son habituales las entradas de intrusos para robar residuos y cometer actos vandálicos. La colocación de cámaras de videovigilancia y el reforzamiento de los cierres con vallas más resistentes que las actuales tratarán de evitar que vuelvan a cometerse esas entradas irregulares.

El nuevo cerramiento exterior se instalará en todos los puntos limpios salvo el de Agrela, ahora rodeados por una valla metálica que puede ser rota con relativa facilidad, pretende mejorar la seguridad de estos recintos junto con la instalación de cámaras de seguridad, de forma que se impida, además de la sustracción de residuos, el vertido de los mismos fuera del horario establecido, ya que algunas personas los depositan a la entrada cuando los puntos están cerrados. También se trata de reducir el número de ataques cometidos contra estas instalaciones, en las que incluso se han producido incendios.

Para cada uno de los puntos de Eirís de Abaixo y Visma se adquirirán seis contenedores de gran capacidad para almacenar residuos voluminosos o de los que se recoge una gran cantidad, como metales, muebles, restos de poda, neumáticos o madera. También se comprarán otros de menor tamaño para recoger residuos peligrosos de origen doméstico como pilas, fluorescentes, aerosoles, aceites usados o pinturas.

Para ambos recintos también se adquirirán básculas para el pesaje de los residuos vertidos en contenedores móviles, además de señalización informativa, direccional y de seguridad, para que los usuarios sepan donde efectuar los vertidos y desplazarse por los puntos limpios. La licitación incluye también un sistema de recogida de derrames peligrosos como cubetos de retención, bandejas, absorbentes y otras soluciones.

Para el punto limpio de Agrela se comprarán todos estos equipos salvo la señalización, mientras que en el de Pocomaco tan solo se licita la adquisición de contenedores grandes, básculas, y las cámaras de vigilancia.