Campanadas infantiles en el centro comercial Los Rosales

El centro comercial Los Rosales celebró ayer su particular Fin de Año infantil, en el que los más pequeños pudieron despedir el 2025 para dar paso al 2026. Fue un viernes lleno de música, bailes, juegos, magia, globos, confeti y, por supuesto, campanadas, que estuvieron acompañadas con 12 gusanitos. A la cita no faltó David Maestro, que deleitó a los presentes con sus trucos de magia. También hubo talleres de maquillaje, globoflexia y animación musical. Uno de los grandes reclamos fue el fotomatón.