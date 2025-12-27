A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida

Lo advirtieron los trabajadores del transporte interurbano ante el inmovilismo de la patronal tras las jornadas de huelga registradas este mismo mes: «El calendario de la huelga se va a endurecer hasta hacerse indefinido». Con las negociaciones paralizadas, el órdago se consolidará este lunes, cuando los trabajadores del transporte por carretera votarán un nuevo calendario de movilizaciones, más exhaustivo que el anterior y que despeja el horizonte hacia un paro indefinido del sector. «Lo que creemos es que no va a haber nuevos contactos con la empresa, es difícil. La asamblea será para proponer y votar un calendario de huelga más duro», explica el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei.

El bloqueo de la negociación con la patronal llegó a su cénit en la última reunión, celebrada el pasado día 18, un intento de mediación convocado por el Consello Galego de Relacións Laborais, pero que encalló antes siquiera de empezar.

Según relató entonces el responsable sindical, los representantes abandonaron el encuentro apelando a «incidentes» durante las jornadas de huelga del mes, que la central sindical negó tajantemente y tildó de «excusa» para no negociar.

El escenario llevó a los trabajadores a proponer y votar, este lunes, nuevos paros, que, avanza López Rei, tendrán lugar los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero. Es decir, tres días a la semana durante una quincena, que los trabajadores plantean ante «el fracaso» de las cuatro jornadas anteriores. Si la situación no se desatasca, advierten, irán a la huelga indefinida en febrero.

«Casi es la propia patronal la que nos está abocando a la huelga. El ambiente está tenso porque no hay negociación, la patronal no se aviene a negociar. Cuando hay avances, también se valoran, pero no los hay», señala el representante sindical, que critica que las empresas «se levantaron de la mesa» sin más oferta que un incremento salarial de un 2%. «O nos ponemos duros, o no va a haber convenio nunca. La propuesta de la parte social es un 5% , que sería una subida que sí se notaría. Para firmar un 2%, no firmas nada», declara.

Mediación fallida

La patronal «ni abrió la carpeta. Se sentaron, se levantaron y se fueron», lamentó Ernesto López Rei tras la última reunión con los representantes empresariales, celebrada el pasado día 18 tras cuatro días de paro y al amparo del Consello Galego de Relacións Laborais. Un proceder que, entiende la central sindical, evidencia falta de voluntad para negociar. Las reivindicaciones sindicales siguen siendo las mismas desde el inicio del conflicto, precisamente porque, según la CIG, no hubo ningún movimiento por parte de la patronal.

Además de la subida salarial del 5%, los trabajadores llevan a la mesa demandas como la aplicación del IPC más un punto y medio de revisión salarial cada año, tres días de asuntos propios, una rebaja significativa de la jornada, limitando la jornada continuada a ocho horas, y un compromiso para facilitar las jubilaciones parciales con contratos de relevo a partir de los 63 años para los trabajadores.

La empresa, reveló la CIG, ofrecía antes del paro un 1,20 de subida salarial, que luego elevaron a un 2%, un movimiento que el sindicato califica de «ridículo». El transporte de viajeros por carretera quedó «prácticamente parado» los días que duraron los paros convocados en el sector, pero la CIG destacó entonces que no se había producido ningún incidente, más allá de escenas de incertidumbre en las estaciones por parte de viajeros que no sabían si iban a poder llegar a su destino.

Según el sindicato, las movilizaciones de este primer ciclo se desarrollaron de forma tranquila y sin conflictos destacables.