De cruce de calles a vertedero ilegal

La convergencia de las calles Montroig y Atocha Alta en la placita de Juan Manuel Iglesias Mato permite que la acera se ensanche, pero esta configuración, que pretende favorecer el paso de los viandantes, es aprovechada de forma habitual por los desaprensivos para abandonar en ese lugar todo tipo de residuos voluminosos. Como en las cercanías hay varios contenedores de diferentes tipos de basura, los menos concienciados con el respeto al medio ambiente evitan llamar al 010 para advertir de que desean que sean recogidos enseres de los que quieren deshacerse y simplemente los dejan en ese punto, junto a los armarios de instalaciones eléctricas allí situados.