Si no lo leo no lo creo
De cruce de calles a vertedero ilegal
ANTÓN PERULEIRO
La convergencia de las calles Montroig y Atocha Alta en la placita de Juan Manuel Iglesias Mato permite que la acera se ensanche, pero esta configuración, que pretende favorecer el paso de los viandantes, es aprovechada de forma habitual por los desaprensivos para abandonar en ese lugar todo tipo de residuos voluminosos. Como en las cercanías hay varios contenedores de diferentes tipos de basura, los menos concienciados con el respeto al medio ambiente evitan llamar al 010 para advertir de que desean que sean recogidos enseres de los que quieren deshacerse y simplemente los dejan en ese punto, junto a los armarios de instalaciones eléctricas allí situados.
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena
- Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas