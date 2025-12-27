Detenido por agredir a su compañera de vivienda en A Coruña
Un individuo violento lesiona a los policías locales que le detuvieron
A Coruña
Agentes de la Policía Local de A Coruña detuvieron en la tarde del pasado viernes a una persona como acusada de la comisión de un delito de lesiones y amenazas contra una mujer con la que comparte piso en la ciudad. Tras haberla golpeado, el luego detenido la amenazó con un cuchillo.
Esa misma tarde el servicio 092 recibió llamadas que alertaban de una persona que molestaba a los viandantes en el centro de forma agresiva. El individuo, que llevaba un cuchillo, se mostró violento con los agentes que le detuvieron y les causó lesiones.
