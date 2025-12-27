Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga en el transporte interurbanoUn jabalí en AlvedroLos mariscadores salvan la navidadRetos del Deportivo en 2026
instagramlinkedin

Detenido por agredir a su compañera de vivienda en A Coruña

Un individuo violento lesiona a los policías locales que le detuvieron

Policía Local en la plaza de Lugo.

Policía Local en la plaza de Lugo. / LOC

RAC

A Coruña

Agentes de la Policía Local de A Coruña detuvieron en la tarde del pasado viernes a una persona como acusada de la comisión de un delito de lesiones y amenazas contra una mujer con la que comparte piso en la ciudad. Tras haberla golpeado, el luego detenido la amenazó con un cuchillo.

Esa misma tarde el servicio 092 recibió llamadas que alertaban de una persona que molestaba a los viandantes en el centro de forma agresiva. El individuo, que llevaba un cuchillo, se mostró violento con los agentes que le detuvieron y les causó lesiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
  2. Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
  3. El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
  4. El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
  5. Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
  6. A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
  7. El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
  8. Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor

Detenido por agredir a su compañera de vivienda en A Coruña

Detenido por agredir a su compañera de vivienda en A Coruña

Las quejas en el poblado navideño de A Coruña: «Todo el mundo va a perder dinero»

Las quejas en el poblado navideño de A Coruña: «Todo el mundo va a perder dinero»

Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

Una de las pasajeras afectadas por el cierre del aeropuerto de A Coruña: "El comandante nos dijo que había un jabalí en la pista"

Una de las pasajeras afectadas por el cierre del aeropuerto de A Coruña: "El comandante nos dijo que había un jabalí en la pista"

Así será el dispositivo de buses la noche de fin de año en A Coruña: dos autobuses de madrugada y varias horas sin servicio

Así será el dispositivo de buses la noche de fin de año en A Coruña: dos autobuses de madrugada y varias horas sin servicio

Roban en cinco coches aparcados en la avenida de A Pasaxe de A Coruña

Roban en cinco coches aparcados en la avenida de A Pasaxe de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 27 de diciembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 27 de diciembre

Mariscadores de la ría de A Coruña salvan la Navidad a la espera de faenar en la zona dragada

Mariscadores de la ría de A Coruña salvan la Navidad a la espera de faenar en la zona dragada
Tracking Pixel Contents