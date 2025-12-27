Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doble cita con Carlos Núñez

Doble cita con Carlos Núñez | CARLOS PARDELLAS

Doble cita con Carlos Núñez | CARLOS PARDELLAS

El público coruñés se entregó al directo de Carlos Núñez, que sorprendió con una doble sesión en el teatro Colón. Como regalo, tocó Cantigueiras junto a las pandereteiras de Xiradela. Fue el festejo de su trigésimo aniversario de su primer disco, A Irmandade das Estrelas.

