¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 27 de diciembre
Este último fin de semana navideño trae un montón de citas para todos los públicos en la ciudad
Ciclo Monicreques y sus ‘Almofadas soñadoras’
18.00 horas | El Rey más malo de todos los tiempos, Tacaño I, no deja de poner leyes cada vez más terribles. Los habitantes de Galegópole no pueden más. Hay entradas en Ataquilla por 6,80 euros.
Fórum Metropolitano
‘Crisálida’: reivindicar el comercio local
20.30 horas | Obra de Caramuxo Teatro, con la que la compañía cumple 20 años de trayectoria. Esta comedia pone en valor la importancia del comercio tradicional, como la mercería La Crisálida.
Teatro Rosalía
‘Show’ de comedia con Bruneti
20.00 horas | Croquetas de Cocido, una hora de stand up del mejor material del cómico Bruneti. La entrada cuesta 6 euros.
La Chela
Ballet navideño con ‘El cascanueces’
21.00 horas | Esta producción del Tchaikovsky National Ballet captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico.
Palacio de la Ópera
‘Amoriños’, el ‘First Dates’ de Touriñán y Perdomo
18.30 y 21.00 horas | Los dos cómicos presentan un espectáculo con citas de locos y pasiones imposibles. Quedan algunas entradas por 16,74 euros.
Palexco
Festival de ilusionismo en el teatro Colón
18.00 horas | Llega a A Coruña la novena edición de Galicia Magic Fest. La gala cuenta con magos de diferentes países y premios de prestigio mundial.
Teatro Colón
Noche de música cubana en la sala Garufa
22.00 horas | Concierto de Son de Camagüey para despedir el año al ritmo de música cubana. Las entradas tienen un precio de 12 euros. Habrá en taquilla.
Garufa
Juegos de mesa para disfrutar de la Navidad
18.00 horas | El Corte Inglés organiza talleres navideños para los más pequeños. Hoy es el turno de los juegos de mesa. La actividad es gratuita.
El Corte Inglés
