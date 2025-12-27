Una de las pasajeras afectadas por el cierre del aeropuerto de A Coruña: "El comandante nos dijo que había un jabalí en la pista"

«Salimos de Barajas a las 07.20 horas y todo fue normal hasta llegar a A Coruña, que el comandante nos informó de que no se podía realizar el aterrizaje porque había un jabalí suelto y que lo tenían que capturar para poder aterrizar», explicó a este periódico una de las pasajeras afectada por el incidente que obligó a cerrar en la mañana de este sábado el aeropuerto de A Coruña. Los viajeros fueron informados de que darían vueltas por el entorno de Alvedro a la espera de la captura del animal mientras fuera posible, pero al cabo de diez minutos el avión tuvo que tomar tierra en Lavacolla.

«Nos confirmó que teníamos que aterrizar en Santiago porque no conseguían atraparlo», indicó la viajera, quien añadió que, a pesar del trastorno por el desvío, «hasta la tripulación nos dijo que muchas gracias por mantener la calma porque nadie en ningún momento se exaltó». En Lavacolla una treintena de pasajeros se quedó allí y el resto esperaron unas dos horas en el avión a que se abriera Alvedro para regresar en el mismo aparato, ya que otros viajeros debían subir allí, por lo que hicieron un nuevo vuelo de solo diez minutos.

Más de dos horas de cierre

La presencia de jabalíes en la pista del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha obligado a hacer cambios en la programación de vuelos en la mañana de este sábado. Dos de los vuelos no han salido en hora y otros dos han sido desviados.

Uno de ellos, de Air Europa con destino al aeropuerto de Barajas en Madrid tenía que haber salido a las 8.35 horas y ha salido antes de las 11.00 horas, al igual que el de Barcelona de Vueling a las 9.05 horas, que ha sufrido casi dos horas de retraso.

Por otra parte, dos vuelos han tenido que ser desviados al aeropuerto de Lavacolla en Santiago. El primero de ellos procedente de Madrid que debería haber aterrizado a las 8.40 horas, y el siguiente, llegado de Milán con la compañía Easyjet que tenía que tomar tierra a las 9.10 horas.