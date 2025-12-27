El PP denuncia el «pésimo estado» del centro cívico de O Birloque

La visita realizada por los concejales del PP Miguel Lorenzo y Susana Catalán al centro cívico de O Birloque les permitió advertir el «pésimo estado» en que se encuentra un año después de su reforma, de la que destacan que costó un millón de euros y su ejecución, prevista en cuatro meses, se alargó hasta los dieciocho. Los populares señalan que hay «múltiples deficiencias en suelos y techos en la entrada y en las salas del interior», de la que culpan al Gobierno local por su «falta de control» de las obras.

También destacan que la reforma se adjudicó por 785.150 euros y que se perdieron 335.400 de fondos europeos por el retraso, a lo que hubo que añadir un sobrecoste de 144.309 euros.