Roban en cinco coches aparcados en la avenida de A Pasaxe de A Coruña

Cinco turismos que se hallaban estacionados en la avenida de A Pasaxe sufrieron robos en su interior en la noche del viernes a este sábado, según informó el Cuerpo Nacional de Policía, que acudió al lugar a primera hora de esta mañana al ser solicitada su presencia por los propietarios de los vehículos.

Los coches se encontraban aparcados en la vía de servicio de la avenida en sentido de salida de la ciudad una vez superada la salida del túnel de Os Castros, un lugar en el que no hay edificios y que es poco transitado en horario nocturno, lo que aprovecharon los delincuentes para cometer los robos.

Este tipo de delitos son habituales en puntos de la ciudad utilizados como aparcamiento apartados de zonas residenciales y que durante la noche son poco frecuentados. Los ladrones se llevan del interior de los coches cualquier objeto, aunque tenga un valor mínimo, generalmente con el fin de costear la adquisición de una dosis de droga.