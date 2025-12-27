Roban en cinco coches aparcados en la avenida de A Pasaxe de A Coruña
Los delincuentes rompieron las ventanillas de los vehículos aprovechando la ausencia de viviendas en el lugar
Cinco turismos que se hallaban estacionados en la avenida de A Pasaxe sufrieron robos en su interior en la noche del viernes a este sábado, según informó el Cuerpo Nacional de Policía, que acudió al lugar a primera hora de esta mañana al ser solicitada su presencia por los propietarios de los vehículos.
Los coches se encontraban aparcados en la vía de servicio de la avenida en sentido de salida de la ciudad una vez superada la salida del túnel de Os Castros, un lugar en el que no hay edificios y que es poco transitado en horario nocturno, lo que aprovecharon los delincuentes para cometer los robos.
Este tipo de delitos son habituales en puntos de la ciudad utilizados como aparcamiento apartados de zonas residenciales y que durante la noche son poco frecuentados. Los ladrones se llevan del interior de los coches cualquier objeto, aunque tenga un valor mínimo, generalmente con el fin de costear la adquisición de una dosis de droga.
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- La Alexandre Bóveda rechaza que la intermodal se denomine María Casares
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena