Así será el dispositivo de transporte urbano la noche de fin de año en A Coruña: dos autobuses de madrugada y varias horas sin servicio

Además de dónde cenar, dónde celebrar o comprar las uvas, la Nochevieja trae siempre otra preocupación, que es cómo llegar al lugar donde queremos celebrar o cómo volver a casa. Regresar con frío, traje, vestido o zapatos de tacón siempre se hace más agotador en una noche así, por lo que A Coruña tendrá, como es habitual, un dispositivo especial de transporte urbano.

El 31, hasta las 21.30 horas

Tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero el servicio de autobús urbano contará con horarios específicos al ser fechas especialmente señaladas en el calendario.

En la última noche del año, la del 31 de diciembre, el servicio de autobús se prestará con normalidad hasta las 21.30 horas, cuando los vehículos de la Compañía de Tranvías regresarán a las cocheras de Os Rosales.

Servicio búho

Una vez suenen las campanadas, los buses-búho comenzarán a circular a partir de las 00.30 horas. Serán dos los autobuses que realizarán la ruta, uno en el sentido habitual y otro en el sentido inverso. Estos dos trabajarán hasta las 7.30 horas con una frecuencia de 30 minutos.

A partir de ese momento, entre las 7.30 horas y las 10.00 horas no habrá ningún servicio disponible, puesto que no será hasta esa hora cuando empiece a trabajar con normalidad el servicio convencional con dos buses por línea a excepción de la línea 6A, que tendrá solo uno.