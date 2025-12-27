Los «tesoros familiares» de A Coruña que nacen en metal

Carla Souto transforma el metal en piezas únicas a través de sus joyas escultóricas. La artista coruñesa regresa a su ciudad natal para presentar un espacio efímero en la avenida Primo de Rivera, 11. Esta pop-up, abierta hasta el 5 de enero, llega tras una etapa de formación en la alta joyería de París.

El local, con vistas al puerto y paredes de madera oscura, envuelve al visitante en una «atmósfera inmersiva». Souto huye de la perfección industrial. Su técnica, la cera perdida, permite que el gesto de sus manos permanezca visible en cada pieza. «Quiero que el cliente se meta dentro de este mundo; cada joya tiene una poética y una narrativa propia», explica la artista. La estancia de Carla en la escuela de Van Cleef & Arpels, gracias a una beca de la Fundación Artesanía de Galicia, marca el carácter de su nueva colección. En la tienda lucen «seis piezas exclusivas con influencias del Art Decó de los años 30». Son objetos que nacen de un proceso pausado. «Cada joya requiere más de un mes de trabajo y mucha creatividad para hacer piezas especiales», asegura la artista.

La sostenibilidad es el eje de su marca. Souto emplea metales nobles de proveedores locales y gemas de minería responsable para crear nuevos «tesoros familiares». Para ella, el valor real reside en el vínculo emocional: «Al final, la joya es algo pegado al cuerpo y crea una historia con quien la lleva muy importante. Quiero que las clientas se sientas guapas con lo que compren».

La tienda ofrece propuestas afines como Lila Archive o Maisonnette Marguerite. La diseñadora imparte talleres de personalización de joyas para quienes deseen experimentar. «Cuando la gente crea su propia pieza, valora mucho más la precisión que exige este trabajo y se llevan algo único y muy especial», afirma. Frente a la inmediatez del consumo actual, Carla Souto reivindica «la paciencia y la calidad». Su objetivo es claro: «Diseñar piezas atemporales que sobrevivan a las modas y pasen de generación en generación».