Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

La presencia de jabalíes en la pista del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha obligado a hacer cambios en la programación de vuelos en la mañana de este sábado. Dos de los vuelos no han salido en hora y otros dos han sido desviados.

Uno de ellos, de Air Europa con destino al aeropuerto de Barajas en Madrid tenía que haber salido a las 8.35 horas y ha salido antes de las 11.00 horas, al igual que el de Barcelona de Vueling a las 9.05 horas, que ha sufrido casi dos horas de retraso.

Un operario intentando dar caza al jabalí / Carlos Pardellas

Por otra parte, dos vuelos han tenido que ser desviados al aeropuerto de Lavacolla en Santiago. El primero de ellos procedente de Madrid que debería haber aterrizado a las 8.40 horas, y el siguiente, llegado de Milán con la compañía Easyjet que tenía que tomar tierra a las 9.10 horas. Ahora estas aeronaves tendrán que regresar a A Coruña para poder seguir con su programación desde Alvedro.

Estas complicaciones, además, provocarán otros retrasos a lo largo de la mañana. Según explica la plataforma Vuela Más Alto, se ha dado caza al jabalí que seguía presente en la pista aeroportuaria poco antes de las 11.00 horas.