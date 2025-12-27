Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

El animal que quedaba suelto ha sido cazado poco antes de las 11 horas

Este suceso acarreará retrasos en otras operaciones previstas para la mañana de este sábado

Dispositivo de caza del jabalí en el aeropuerto de Alvedro / Carlos Pardellas

Alberto Rivera

Ana Carro

A Coruña

La presencia de jabalíes en la pista del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha obligado a hacer cambios en la programación de vuelos en la mañana de este sábado. Dos de los vuelos no han salido en hora y otros dos han sido desviados.

Uno de ellos, de Air Europa con destino al aeropuerto de Barajas en Madrid tenía que haber salido a las 8.35 horas y ha salido antes de las 11.00 horas, al igual que el de Barcelona de Vueling a las 9.05 horas, que ha sufrido casi dos horas de retraso.

Un operario intentando dar caza al jabalí / Carlos Pardellas

Por otra parte, dos vuelos han tenido que ser desviados al aeropuerto de Lavacolla en Santiago. El primero de ellos procedente de Madrid que debería haber aterrizado a las 8.40 horas, y el siguiente, llegado de Milán con la compañía Easyjet que tenía que tomar tierra a las 9.10 horas. Ahora estas aeronaves tendrán que regresar a A Coruña para poder seguir con su programación desde Alvedro.

Estas complicaciones, además, provocarán otros retrasos a lo largo de la mañana. Según explica la plataforma Vuela Más Alto, se ha dado caza al jabalí que seguía presente en la pista aeroportuaria poco antes de las 11.00 horas.

